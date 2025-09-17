Verkkouutiset

Asunnon etsijä asuntoesittelyssä Turussa. LEHTIKUVA/ANNI SAVOLAINEN

Asuntojen hinnat kääntymässä nousuun, kuluttajien luottamus vahvistunut

  • Julkaistu 17.09.2025 | 09:04
  • Päivitetty 17.09.2025 | 09:34
  • Asuntomarkkinat
Vanhojen asunto-osakkeiden kauppamäärät lisääntyvät.
Danske Bankin mukaan asuntojen hinnat nousevat kuluvana vuonna yhden prosentin ja ensi vuonna kolme prosenttia. Vuonna 2024 hinnat laskivat vielä 3,5 prosenttia, mutta alkuvuoden kehitys viittaa pohjan löytymiseen.

– Kauppojen määrä vanhoissa asunnoissa lähestyy normaalia tasoa, vaikka hintojen todellista käännettä ei ole vielä tapahtunut, sanoo pankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Hänen mukaansa kuluttajien luottamus on vahvistunut, mutta korkea työttömyys pitää ostoaikeet edelleen poikkeuksellisen matalina.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen hinnat nousivat vuoden toisella neljänneksellä 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta laskivat saman verran vuotta aiemmasta. Kiinteistövälittäjien mukaan heinäkuussa tehtiin lähes 3 600 asuntokauppaa, mikä on jo lähellä kymmenen vuoden keskiarvoa.

Kotitaloudet hyötyvät erityisesti Euroopan keskuspankin aiemmista koronlaskuista. Kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli heinäkuussa laskenut 2,9 prosenttiin, kun se maaliskuussa 2024 oli vielä 4,1 prosenttia.

Danske Bank arvioi, että korkojen lasku vähentää kotitalouksien korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa tänä vuonna.

– Tämä korkomenojen lasku tukee kotitalouksia ja todennäköisesti myös asuntomarkkinoita etenkin ensi vuonna, Kivipelto toteaa.

