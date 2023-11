Astronautit hukkasivat työkalupakkinsa – yötaivaalle uusi hohtava kohde

Yötaivaalle on ilmestynyt uusi kimmeltävä työkalupakin muotoinen kohde, uutisoi brittilehti Guardian.

Uusi kohde on työkalupakki, joka irtosi Nasan astronauttien ollessa avaruuskävelyllä. Jasmin Moghbeli ja Loral O’Hara olivat marraskuun alussa kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolella suorittamassa korjaustöitä aseman aurinkopaneeleihin, kun heidän työkalupakkinsa pääsi irti.

Lennonjohtajat havaitsivat työkalupakin myöhemmin valvontakameroiden kautta. Työkalupakkia ei tarvittu korjaustöiden saattamiseksi loppuun, eikä sen laskettu aiheuttavan vaaraa asemalle tai astronauteille.

Työkalupakki tulee kiertämään maapalloa seuraavien kuukausien ajan, kunnes se tuhoutuu ilmakehässä arviolta maaliskuussa 2024. Koska työkalupakki on valmistettu kirkkaasta valkoisesta materiaalista, on se kuitenkin nähtävissä yötaivaalla ennen tuhoutumistaan.

Työkalupakin magnitudi eli näkyvyys on noin kuusi, mikä on vain hieman himmeämpi, kuin mitä vaadittaisiin työkalupakin erottamiseen paljain silmin. Sen kirkkaus vastaa noin Uranusta.

Vaikka paljain silmin työkalupakkia ei voikaan nähdä, on se nähtävissä tavallisilla kiikareilla. Työkalupakki on nähtävillä 2-4 minuuttia ennen kuin kansainvälinen avaruusasema, joka on yötaivaan kolmanneksi kirkkain kohde, tulee näkyviin.

Kyseinen tapaus ei ole ensimmäinen kerta, kun astronautit hukkaavat esineitä avaruuteen.

Vuonna 2008 astronautti Heidemarie Stefanyshyn-Piperin laukku irtosi avaruuskävelyllä, kun taas vuonna 2006 astronautti Piers Sellersin lasta livahti avaruuden syövereihin. Sellers oli käyttänyt lastaa sivelläkseen lämmöltä suojaavaa geeliä.

– Se oli suosikkilastani. […] Älkää kertoko muille lastoille, Sellers kommentoi tuolloin.