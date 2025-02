Halkaisijaltaan 90 metrinen asteroidi voi osua maahan vuonna 2032.

Osuman todennäköisyydeksi on uusimmissa arvioissa laskettu 2,3 prosenttia. Aiemmin todennäköisyys osumalle oli 1,3 prosenttia.

Asiasta kertoo The Guardian.

Tunnuksella 2024 YR4 kulkeva asteroidi havaittiin vuodenvaihteessa. Lisähavaintojen myötä asteroidin kiertorata auringon ympäri on tarkentunut, mikä on mikä on mahdollistanut tarkempien ennusteiden tekemisen.

Edinburghin yliopiston professori Colin Snodgrass sanoo, että asteroidi ohittaa todennäköisesti maan harmittomasti. Hänen mukaansa kappaleesta tarvitaan lisähavaintoja, jotta sen rata voidaan määrittää tarkasti.

Nasa on kokeillut asteroidien radan muuttamista ohjaamalla luotain törmäämään satelliittiin. Mikäli kappale osoittautuisi mahdollisesti vaaralliseksi, on Snodgrassin mukaan ihmiskunnalla siten testattu teknologia sen kiertoradan muuttamiseksi.