Asiantuntijoilta varoitus uudesta virusaallosta

Yhdysvalloissa monet terveysviranomaiset ja asiantuntijat ovat ennakoineet koronavirustartuntojen määrän kääntyvän voimakkaaseen kasvuun syksyn ja talven aikana.

Muutos on havaittu jo loppukesästä, kun tautitapaukset ovat yleistyneet kouluissa ja työpaikoilla. New York Timesin mukaan sairaalahoitoon joutuneiden määrä on noussut kahden viikon aikana yli 20 prosenttia, vaikka kokonaismäärä onkin aiempia epidemia-aaltoja alhaisemmalla tasolla. Jätevesiseurannassa on havaittu merkkejä koronaviruksen yleistymisestä.

Terveysviranomaiset pitävät tautitilannetta vielä kohtuullisen rauhallisena, minkä lisäksi suurimmalla osalla on ollut vain flunssan kaltaisia lieviä oireita.

Professori ja epidemiologi Michael Osterholm huomauttaa, että pandemian jälkeistä tilannetta on edelleen vaikea arvioida. Viime aikoina on seurattu jälleen uuden omikronin alamuunnoksen yleistymistä.

– Tilanne on kuitenkin parempi kuin kertaakaan pandemian alun jälkeen, Osterholm toteaa.

Terveysviranomaisilla ei ole aikeita ottaa käyttöön viime vuosilta tuttuja rajoitustoimia tai muita koronamääräyksiä. Amerikkalaisissa kouluissa vanhempia on lähinnä pyydetty pitämään sairaat lapsensa kotona.

Tehohoidon lääkäri John Coleman uskoo infektioiden määrän lisääntyvän syksyllä ja talvella. Uusimmat viruskannat aiheuttavat kuitenkin lievempää taudinkuvaa kuin pandemian alkuvaiheessa rokotusten ja sairastamisen kautta kertyneen immuniteetin seurauksena. Sairaalaan joutuneilla on ollut yleensä muita vakavia perussairauksia tai heikentynyt immuunijärjestelmä.

– Jatkossa meidän on opittava elämään koronaviruksen kanssa. Se ei tule katoamaan mihinkään, Coleman toteaa.