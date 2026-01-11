Asiantuntijoiden varoitus IS:lle: Älä toimi näin kylpyhuoneessa

Moni suomalainen tekee suihkussa riskialttiin virheen, kertoo Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomien teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia vajaasta 4 500:sta kyselyyn vastanneesta kertoo käyvänsä ainakin joskus suihkussa pyykinpesu­koneen ollessa päällä.

Asiantuntijoiden mukaan koneesta voi ikävimmillään saada sähköiskun. Kosteus lisää sähkön johtavuutta, ja jos tilaan tulee kosteutta, sähköiskun riski kasvaa.

Riskit riippuvat esimerkiksi siitä, millainen pesutila on kooltaan ja ilmanvaihdoltaan, missä kunnossa pyykkikone on ja ovatko sähkörasiat varmasti maadoitettu.

Isoimmat riskit ovat vanhemmissa taloissa. Ennen 1990-lukua valmistuneissa kiinteistöissä voi yhä olla käytössä maadoittamattomia pistorasioita.

Riskejä voi myös vähentää koneen sijoittelulla. Lähtökohtaisesti pyykkikoneet on suojattu niin, että ne kestävät jonkin verran roiskeita. Asiantuntijat eivät silti sijoittaisi pyykinpesukonetta aivan suihkun viereen, mikäli se on mahdollista.