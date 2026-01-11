Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Riskejä voi vähentää pesukoneen sijoittelulla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Asiantuntijoiden varoitus IS:lle: Älä toimi näin kylpyhuoneessa

  • Julkaistu 11.01.2026 | 17:48
  • Päivitetty 11.01.2026 | 18:24
  • Turvallisuus
Moni suomalainen tekee virheen, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Moni suomalainen tekee suihkussa riskialttiin virheen, kertoo Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomien teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia vajaasta 4 500:sta kyselyyn vastanneesta kertoo käyvänsä ainakin joskus suihkussa pyykinpesu­koneen ollessa päällä.

Asiantuntijoiden mukaan koneesta voi ikävimmillään saada sähköiskun. Kosteus lisää sähkön johtavuutta, ja jos tilaan tulee kosteutta, sähköiskun riski kasvaa.

Riskit riippuvat esimerkiksi siitä, millainen pesutila on kooltaan ja ilmanvaihdoltaan, missä kunnossa pyykkikone on ja ovatko sähkörasiat varmasti maadoitettu.

Isoimmat riskit ovat vanhemmissa taloissa. Ennen 1990-lukua valmistuneissa kiinteistöissä voi yhä olla käytössä maadoittamattomia pistorasioita.

Riskejä voi myös vähentää koneen sijoittelulla. Lähtökohtaisesti pyykkikoneet on suojattu niin, että ne kestävät jonkin verran roiskeita. Asiantuntijat eivät silti sijoittaisi pyykinpesukonetta aivan suihkun viereen, mikäli se on mahdollista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)