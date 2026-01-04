Asiantuntijoiden arvio: Tämä johti Sveitsin tuli-infernoon

Asiantuntijoiden mukaan Sveitsin Crans-Montanassa tapahtunut uudenvuoden tulipalo oli seurausta useista vakavista ja vältettävissä olleista turvallisuuspuutteista. Asiasta kertoi New York Times.

Tulipalossa kuoli tämän hetken tietojen mukaan ainakin 40 henkilöä. Virallista viranomaisten tutkimusraporttia ei ole julkistettu.

Palon arvioidaan saaneen alkunsa sisätiloissa käytetyistä kipinäsuihkuista, joita tarjoilijat kantoivat juhlivien asiakkaiden seassa.

Kipinät ylsivät kattoon, jossa oli todistajien mukaan näkyvillä erittäin helposti syttyvää vaahtomuovia. Katto oli ainakin osittain päällystetty polyuretaanivaahdolla, jota käytetään äänieristykseen.

Sveitsin määräysten mukaan tällaista materiaalia ei saa olla näkyvillä, vaan sen tulee olla täysin suojattu. Tuli levisi tämän vuoksi poikkeuksellisen nopeasti koko tilaan ja synnytti sekunneissa hengenvaarallisen tilanteen.

Baarin kellarikerroksessa olleet asiakkaat joutuivat pakenemaan kapeaa portaikkoa pitkin, joka tukkeutui nopeasti paniikin ja savun keskellä.

Useat selviytyneet kertoivat, etteivät he olleet tietoisia muista mahdollisista hätäuloskäynneistä. Osa joutui rikkomaan ikkunoita päästäkseen ulos. Ulkopuolella olleet ihmiset yrittivät väkisin avata lukittuja ovia auttaakseen loukkuun jääneitä.

Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet sen, noudatettiinko rakennuksessa paloturvallisuusmääräyksiä asianmukaisesti. Sveitsissä yleisölle avoimet tilat on tarkastettava säännöllisesti, mutta käytännön valvonnassa epäillään olleen puutteita.

Erityisesti näkyvillä ollut palava kattomateriaali ja epäselvästi merkityt poistumisreitit herättävät kysymyksiä.

Poliisi tutkii nyt baarin johdon vastuuta. Asiantuntijoiden mukaan tragedia muistuttaa monin tavoin aiempia kansainvälisiä kuolemiin johtaneita yökerhopaloja, jotka olisi voitu estää noudattamalla paloturvallisuuden periaatteita.