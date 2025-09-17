Väitteet taksiuudistuksesta tyrmätään propagandana

Hallitus valmistelee taksilain korjausta, jonka tavoitteena on palauttaa turvalliset ja luotettavat taksit, torjua harmaata taloutta sekä varmistaa reilu kilpailu kaikille toimijoille.

Taksi Helsinki Oy:n mielestä uudistusta vastustavat väitteet ovat harhaanjohtavia. Taksamittari ja erityinen rekisterikilpi eivät rajoita palveluiden vapautta, vaan vahvistavat alan läpinäkyvyyttä ja asiakkaiden luottamusta.

– Viime aikoina median palstoilla ja julkisessa keskustelussa on esitetty väitteitä, joiden mukaan hallituksen valmistelema taksilain korjaus vaikeuttaisi huomattavasti taksiyrittäjien toimintaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa, toteavat Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Wiiala.

Heidän mielestään on myös erittäin valitettavaa, että näiden väitteiden tarkoitus on puhtaasti ohjata päätöksentekoa keinotekoisin ja harhaanjohtavin perustein.

Hallituksen esittämän liikennepalvelulain muutoksen tavoitteena on, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) sanoin “palauttaa turvalliset taksit” ja vahvistaa luottamusta taksialaan. Lakiluonnoksessa ehdotetaan muun muassa kuljettajien ammattitaidon lisäämistä, valvonnan tehostamista, harmaan talouden kitkemistä sekä järjestelmän läpinäkyvyyden vahvistamista.

Eniten kriittistä keskustelua on herättänyt lakiuudistuksen ehdotus taksamittarin käytön velvoittamisesta kaikkiin takseihin. On väitetty, että taksamittari hankaloittaa tai jopa estää osan toimijoiden palvelun tuottamista.

Taksamittari ei estä hinnoittelun vapautta

Taksamittari ei ole keinotekoinen rasite, vaan tällä hetkellä ainoa luotettava väline ajoneuvon kaikkien päivittäisten suoritteiden keräämiseen ja verotuksen oikeellisuuden varmistamiseen.

– Sen rooli harmaan talouden torjunnassa on kiistaton, eikä taksintilaussovellukset pysty ajoneuvokohtaisesti täyttämään tätä tehtävää, sanovat Pentikäinen ja Wiiala.

– Taksamittarin asennuskustannukset eivät voi olla kynnys taksiliiketoiminnan harjoittamiseen. Mikäli halvimmillaan muutaman sadan euron laiteinvestointi kaataa liiketoimintamallin, on syytä kysyä, onko toiminnan taloudellinen pohja muutoinkaan kestävällä tasolla.

Taksamittarin pakollisuudesta huolimatta edustustaksityyppisissä tilauskuljetuksissa sekä sovelluksilla toimivissa taksinvälityksissä palvelut voidaan jatkossakin hinnoitella vapaasti ilman taksamittaria aivan kuten nykyisin.

Pentikäinen ja Wiiala toteavat, että julkisessa keskustelussa on väitetty, että lakiuudistuksessa esitetty erityinen rekisterikilpi takseihin hankaloittaisi edustustaksityyppistä tai sovellustaksien liikennettä.

– Tosiasiassa erityinen rekisterikilpi haittaa vain sellaisia toimijoita, joilla ei ole edellytyksiä tai halua toimia lupaehtojen mukaisesti.

Asiakkaiden kannalta ongelman muodostaa se, ettei heille ole tällä hetkellä käytännössä mitään mahdollisuutta etukäteen selvittää valitsemansa palveluntuottajan lainmukaisuutta.

– Taksikuvun pystyy ostamaan kuka tahansa vaikkapa verkkokaupasta muutaman euron hinnalla, joten se ei ole kuluttajille millään lailla tae siitä, että kyseinen palveluntuottaja on hoitanut lupa- ja ammattiliikenteen vakuutusasiansa kuntoon, , sanovat Pentikäinen ja Wiiala.

Väitteet siitä, että taksiliikenteeseen yksilöity rekisterikilven käytännön toteuttaminen olisi vaikeaa, kuulostaa totuuden vastaiselta.

– Pelkästään Suomessa on tällä hetkellä käytössä noin 30 erilaista tai erityistä rekisterikilpeä ja Euroopassa taksiliikenteessä erityinen rekisterikilpi on hyvin laajasti käytössä. Sen käyttö on todettu olevan erittäin hyödyllinen luvanvaraisten taksien valvonnassa sekä tunnistamisessa, toteavat Pentikäinen ja Wiiala.