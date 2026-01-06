Asiantuntijat TE:lle: Näin vältät kotisi kalliit talvivahingot

Kireät pakkaskelit voivat käydä kodinomistajille kalliiksi, jos esimerkiksi vesi jäätyy putkiin tai lämmitysjärjestelmä reistailee. Asiasta kertoo Talouselämä.

Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaavan Iiris Saranpään mukaan jäätyneet putket aiheuttavat sekä putkirikkoja että vuotovahinkoja. Putkivahinkojen lisäksi ilmalämpöpumppujen ja maalämpökoneistojen viat ovat pakkassäällä yleisempiä. Oman vaaransa luovat palo- ja savuvahingot, kun takkoja käytetään tavallista enemmän.

– Kokemuksemme mukaan voisi sanoa, että vahinkojen ykkösaiheuttaja liittyy veteen ja jäätymiseen, Saranpää tiivistää Talouselämälle.

Erityisen kalliiksi käy, jos putkia alkaa sulattamaan omatoimisesti. Vesivahingon lisäksi tällöin vaarana on tulipalo.

– Esimerkiksi nestekaasupolttimen avoliekillä tai kuumailmapuhaltimella on yritetty sulattaa muoviputkiakin, Saranpää päivittelee.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander arvioi, että pahimmassa jäätymisvaarassa ovat talon reunoilla tai ulkoseinän lähellä sijaitsevat heikosti eristetyt putket sekä ulkovesipisteet. Tällaisissa riskialttiissa paikoissa olisi syytä harkita lämpökaapeleiden asentamista.

Silander kannustaakin kodinomistajia ennaltaehkäisemään vahinkoja pitämällä peruslämpötilan 12 celsiusasteessa ja varmistamalla, että ilma kiertää. Mökeillä vesijohdot tulisi tyhjentää jo syksyllä.

Pääasia kuitenkin on, että huoltotoimet tehdään ajoissa.

– Kaikista tärkeintä on aina se, että pitämällä kodista hyvää huolta ja tekemällä huoltotoimia säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, Silander linjaa.