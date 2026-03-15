Asiantuntijat HS:lle: Nämä Helsingin pörssin osakkeet ovat vaarassa

Helsingin pörssissä on jälleen esiintynyt voimakasta alavireisyyttä eritoten Iranissa syttyneen sodan ja sen tuoman epävarmuuden vuoksi. Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat kertovat mitkä osakkeet ovat erityisessä riskissä.

Selvimpiin kärsijöihin kuuluu Finnair. Sille polttoainekustannusten nousu on merkittävä riski varsinkin kriisin pitkittyessä, kun hintasuojaukset loppuvat. Myös lentojen kysyntä ottaa nyt osumaa eikä reittejä voida ajaa tavallisella tavalla erityisesti Lähi-itään.

Raskas teollisuus on toinen selvä kärsijä. Ala käyttää paljon energiaa, jolloin hinnannousut näkyvät niille hyvinkin suorasti. Teräsyhtiöt Outokumpu ja SSAB kuuluvat tähän ryhmään.

Myös konepajayhtiöt ovat samoista syistä alttiita tilanteen negatiivisille vaikutuksille. Epärarmuus aiheuttaa tilausten lykkäyksiä ja häiriöt logistiikkaketjuissa ovat niiden toiminnalle myrkkyä.



Lopulta myös kuluttajaa lähellä olevat yhtiöt voivat olla tulilinjalla. Ennen muuta epävarmuus ja bensan hinnan nousu nimittäin häiritsevät kuluttajakysyntää.

Helsingin pörssin alustava kasvuvire voi siis asiantuntijoiden mielestä olla ohi.

– Varmasti tämä voi ainakin hillitä sijoittajien innokkuutta, sillä vuoden alussa monien osakkeiden arvostustasot olivat nousseet jo historiallisen keskiarvon yläpuolelle Nordean senioristrategi Hertta Alava avaa HS:lle.

Häviäjien lisäksi muutama Helsingin pörssin yhtiö saattaa saada etua Iranin tilanteesta. Öljyn hinnan nousu nimittäin hyödyttää suoraan Nestettä. Myös Fortum saa etua öljyn ja maakaasun kallistumisesta, sillä ne nostavat myös sähkön hintaa.