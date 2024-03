Asiantuntijan mukaan Euroopassa elää vaarallinen harhakuvitelma Ukrainan sodasta

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnèllin mukaan Euroopassa elää edelleen harhakuvitelma, että sota Ukrainassa on kohta ohi ja rauha koittaa, kun Ukrainaa ”tuetaan vähän kerrallaan, riittävästi mutta ei liikaa”.

– Tämä harhakuvitelma on hyvin vaarallinen Euroopan tulevaisuudelle. Nyt on aika siirtyä puheista konkreettisiin tekoihin, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéll on kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori.

Hänen mukaansa kyse on poliittisesta tahdosta. Tulevaisuuden Eurooppa kiittäisi Limnéllin mukaan nyky-Euroopan toimijuutta.

– Jos uskoo, keksii keinot, mutta jos ei usko, keksii selitykset. Kyse on poliittisesta tahdosta. Esimerkiksi EU:n BKT on yhteensä yli seitsenkertainen Venäjään verrattuna. Nyt tarvittavaa Euroopan toimijuutta kiitetään varmasti myöhemmin rauhan kiitoksena, Limnéll sanoo.

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, kuinka Ukrainalle tarjotaan apua liian hitaasti. Puolustaja kärsii pahasta ammuspulasta ja etenkin Yhdysvaltain Ukraina-tuen jumittuminen on vaikeuttanut ukrainalaisten tilannetta.

