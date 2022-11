Asiantuntijan arvio: Sota voi kestää kahdeksan vuotta, ydinaseita käytetään

– Tämä kaveri on kuin täysi psykopaatti tappaja. Hän on vainoharhainen pieni mies, jonka on pysyttävä vallassa koko loppuelämänsä pysyäkseen hengissä, sijoittaja Bill Browder kuvailee Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Magnitski-lakeja ympäri maailman lobannutta Bill Browderia pidetään Vladimir Putinin ulkomaisena kärkivihollisena. Helsingin huippukokouksen tiedotustilaisuudessa 2018 Putin kuuluisasti esitti vaihtokauppaa, jossa Browder luovutettaisiin Venäjälle ja länsi saisi Venäjältä kyberrikollisia.

– Se mitä hän todella halusi enemmän kuin mitään muuta oli saada minut Moskovaan, kiduttaakseen minua, ja saadakseen minut perumaan kaikki syytökseni Sergei Magnitskin murhasta, koko Magnitski-tarinan, yrittäessään jotenkin romahduttaa Magnitski-lait, Browder sanoo London Realin videolla.

Browderilta kysytään hänen näkemystään Ukrainan sodan päättymisestä.

– Ajattelen että tämä sota ei pääty pian. Tämä voi olla kuin Iranin ja Irakin välinen sota – voi kestää kahdeksan vuotta.

Entä käytetäänkö ydinaseita?

– Todennäköisesti, todennäköisesti, Bill Browder vastaa heti.

– Hän on varastanut niin paljon rahaa, hän on ottanut niin monia ihmisiä vangeiksi, hän on tappanut niin paljon ihmisiä. Hän on vastuussa niin paljosta rikollisuudesta, että jos hän joskus ei olisi presidentti hän saisi syytteitä, häneltä vietäisiin kaikki luomansa vauraus ja omaisuus, ja hän todennäköisesti kuolisi.