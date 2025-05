Vladimir Putin ei asiantuntijan mukaan matkusta Istanbuliin – ”ehdot järjettömiä”

Vladimir Putinin vierailu Istanbuliin neuvottelemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa vaikuttaa epätodennäköiseltä, sanoo valtiotieteiden tohtori, kansainvälisen politiikan asiantuntija Stanislav Zhelikhovskyi Ukrinformin haastattelussa.

– Epäilen vakavasti, että tapaaminen pidetään 15. toukokuuta. Jos näin ei tapahdu, Zelenskyi antaa lausunnon, että ”minä tulin, mutta te ette olleet siellä”, ja yksinkertaisesti hän pitää tapaamisen Turkin osapuolen kanssa. Ehkä myös amerikkalaisen osapuolen kanssa, koska Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on paikalla, hän jatkaa.

Zelikhovskyin mukaan Kreml tuskin hyväksyy tarjousta henkilökohtaisesta tapaamisesta, vaikka sen on tarpeen lopettaa sota Venäjän heikkenevän talouden ja vuosien varrella heikentyneiden sotilaallisten kykyjen vuoksi.

– Maan talous on vaikeuksissa, ja sen sotilaallinen potentiaali on heikentynyt, vaikka turvamarginaalia on vielä ainakin vuodeksi. Mutta Putinille, jos hän haluaa lopettaa sodan, sen on perustuttava Ukrainan ehdottomaan antautumiseen. Istanbuliin matkustaminen tällaisten vaatimusten kanssa olisi järjetöntä, Zhelikhovskyi selittää.

Asiantuntijan mukaan Ankara on johdonmukaisesti tukenut Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja vastustaa edelleen Krimin tunnustamista Venäjän osaksi.

– Olisi yllättävää, jos isäntämaa kannustaisi Ukrainaa hyväksymään tällaiset ehdot. Lisäksi eurooppalaiset kumppanimme ovat myös hylänneet tämän mahdollisuuden, Zhelikhovskyi korosti.

Hänen mukaansa, jos Istanbulin kokousta ei järjestetä, Ukraina jatkaa suhteidensa vahvistamista länsimaisiin kumppaneihin ja Donald Trumpin hallintoon.

– Meidän pitäisi odottaa Yhdysvalloilta lisää tukea. Onneksi olemme allekirjoittaneet mineraalisopimuksen, joka tarjoaa pohjan tiiviille yhteistyölle. Lisäksi Eurooppa ja Yhdysvallat ottavat käyttöön uuden pakotepaketin. Ja mikä tärkeintä, Venäjän mahdollisuus lähentyä (Donald) Trumpin hallintoa sulkeutuu, Zhelikhovskyi arvioi.

Hän huomautti, että tällainen lopputulos olisi Putinille epätoivottava, sillä hän todennäköisesti etsii keinoa minimoida tappiot ja säilyttää Yhdysvaltain presidentin suosion samalla kun hän säilyttää suhteet BRICS-liittolaisiinsa.

– Oletan, että hän saattaa järjestää jonkinlaisen provokaation tulevina päivinä – joko Venäjän alueella, syyttämällä Ukrainaa tai käyttämällä uusia pommituksia painostaakseen Zelenskyiä perumaan tapaamisen. Toisin sanoen tavoitteena on häiritä neuvotteluja, ei vain jättää niitä huomiotta, hän sanoi.

Asiantuntijan mukaan, jos Ukraina hylkäisi Valkoisen talon kehotuksen ”tapaamisesta välittömästi”, se olisi epäedullisessa asemassa. Siihen Venäjän johtaja todennäköisesti laskee.

– Minusta näyttää siltä, että Putin toivoi Zelenskyin kieltäytyvän neuvotteluista Istanbulissa vedoten Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvoston päätökseen tai siihen, että 12. toukokuuta solmittua tulitaukoa ei saavutettu. Trump kritisoisi häntä silloin, kun taas Putin voisi esiintyä ”rauhankyyhkynä” ja koota yhteen sekä kotimaisen yleisönsä että ”pahan akselin” liittolaiset tämän ympärille, Zhelikhovskyi sanoi.

Hänen mukaansa, jos neuvotteluja ei käydä torstaina, se voi silti olla Ukrainalle edullista.

– Se on meille silloin erittäin vaikeaa, koska sota jatkuu, mutta poliittisella ja diplomaattisella tasolla saavutamme suuren voiton, hän arvioi.