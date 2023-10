Asiantuntija vieraili helsinkiläisessä väestönsuojassa – hehkuttaa nyt Suomea

Arvostettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Bruno Tertrais hehkuttaa viestipalvelu X:ssä vierailuaan helsinkiläisessä väestönsuojassa. Tertrais on osallistunut Helsinki Security Forum-turvallisuuskonferenssiin, ja osana tutkijan Suomen-vierailua Ulkopoliittinen instituutti järjesti käynnin väestönsuojassa.

Tertrais on ranskalaisen FRS-ajatushautomon varajohtaja. Hän on aikaisemmin tehnyt pitkän virkamiesuran kotimaansa ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa.

Tertrais oli Suomessa näkemästään vakuuttunut, hän kertoo seuraajilleen. Ranskalainen on jakanut X:ssä myös kuvia väestönsuojasta.

– Me kaikki tiedämme että Suomi ottaa väestönsuojelun vakavasti, mutta sen näkeminen läheltä ja henkilökohtaisesti vahvistaa sen täysin, Tertrais kirjoittaa.

– Tässä suojassa on tilaa 6000 ihmiselle viikkojen ajaksi. Se saadaan toimintavalmiuteen 72 tunnissa, hän jatkaa.

Ranskalainen kuvailee väestönsuoja olevan hyvässä kunnossa. Hän myös kertoo suojan toimivan normaalioloissa urheilutilana.

– Suomen ohjelmalla ei ole maailmalla vastinetta (Israelia lukuun ottamatta). Se on sekä pelote että puolustus, Tertrais kirjoittaa, kiittäen UPI:a vierailun järjestämisestä ”vaikuttavissa” tiloissa.

Suomen väestönsuojat ovat herättäneet huomiota maailmalla myös aikaisemmin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 useat kansainväliset mediat kirjoittivat Suomen ”bunkkereista”.

(1/4) We all know that Finland is serious about civil defense but seeing it up close and personal totally confirms it. pic.twitter.com/ByECYdirJj

— Bruno Tertrais (@BrunoTertrais) September 30, 2023