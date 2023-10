Asiantuntija Talsalle: Tarkasta nämä ennen iäkkään talon ostoa

Välttääkseen ikävät yllätykset, tulee asuntokaupoilla olla tarkkana. Kaupan vahvistamisen jälkeen löydetty vaurio tai virhe voi koitua jopa kymmenien tuhansien eurojen hintaiseksi.

Rakennustarkastaja, tekniikan tohtori Juhani Pirinen kertoo Taloussanomille, että 1970- ja 1980 -luvuilla rakennetuissa rivi- ja pientaloissa on usein riskirakenteita tai tyyppivirheitä.

Suomessa on yli 14 000 rivi- tai ketjutaloa, jotka on rakennettu vuosien 1970-1979 aikana. Vuosina 1980-1989 rakennettuja vastaavia taloja on vielä suurempi määrä, yhteensä 29 000.

Pirisellä on selkeä näkemys niistä asioista, jotka iäkkäämmän talon ostajan tulisi ottaa huomioon.

– Ehkä suurin ongelma on rinteeseen tehtyjen rivitalojen alemman kerroksen seinien vesieristys, joka on yleensä hyvin puutteellinen, Pirinen sanoo.

Hän korostaa, että seinän sisäpuoliset eristeet voivat olla riskitekijä. Puukoolaus ja mineraalivilla voivat altistua kosteudelle.

Pirinen nostaa esiin myös rinteeseen rakennettujen talojen salaojajärjestelmät, jotka saattavat olla puutteellisia. Tällöin vesi voi vaurioittaa talon rakenteita ulkopuolelta.

Riskejä liittyy myös märkätiloihin.

– Esimerkiksi kellarikerroksessa pesuhuoneen lattiasta voivat puuttua vesieristeet kokonaan, Pirinen sanoo.

Pirisen mukaan vanhojen talojen kattorakenteisiin käytetyt betonitiilet saattavat haurastua, mikäli niihin pääsee pinttymään sammalta tai jäkälää.

– Usein rivitaloissa on myös tasakattojen tuulettumiseen liittyviä ongelmia. Yläpohjan eristeet voivat päästä kostumaan ja homekasvusto leviämään, Pirinen sanoo Talsalle.

Asunnonostajan onkin viisasta tarkastella tarkasti taloyhtiön remonttitarpeita ennen asuntokauppoja, koska niistä voi koitua myöhemmin mittavia kustannuksia.