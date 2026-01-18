Talojen julkisivulla on merkitystä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, sanoo konsultti ja sosiologi Marjo Uotila Taloussanomissa. Terveysvaikutukset näkyvät hänen mukaansa jopa kansanterveydessä ja kansantaloudessa.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi ankea asuinympäristö heikentää turvallisuudentunnetta. Se myös nostaa verenpainetta ja lisää stressihormonien määrää. Voimakkaat kontrastit ja terävät visuaaliset piirteet taas kuormittavat aivoja.

Suomalaiset moittivat monia uusia asuinlähiöitä epäviihtyisiksi ja persoonattomiksi.

– Olen käyttänyt näinkin provosoivaa sanaa kuin ihmisvihamielinen, koska siitä on viime kädessä kysymys, kun peilataan kaikkea sitä vasten, että mitä tutkimusnäyttöä meillä on rakennettujen ympäristöjen vaikutuksesta ihmisen terveyteen, Uotila sanoo.

Uotila ihmettelee, miksi arkkitehdit itse tuntuvat palkitsevan kohteita, jotka muiden silmiin eivät näytä kauniilta. Esimerkiksi Vantaan Kivistön alue on saanut arkkitehtiliitto Safan palkinnon. Aluetta on kuitenkin julkisuudessa moitittu epäviihtyisäksi asuinalueeksi.

Arkkitehdeilla on kuitenkin todellisuudessa vähän pääräntävaltaa kerrostalojen ulkonäköön. Kaavoituksesta päättävät viime kädessä kuntapoliitikot. Myös rakennuttaja pyrkii usein maksimaaliseen tuottavuuteen.

Pohdintaa siitä, tehdäänkö taloja asukkaille vai sijoittajille, ei ole julkisessa keskustelussa juurikaan esillä, sanoo arkkitehtiopiskelija Veeti Heikura. Hän esitteli neljä vuotta sitten epävirallisen, paljon huomiota herättäneen vaihtoehdon Tampereen Otavalankadun kerrostalohankkeelle.

Uotilan mukaan pitkään kestänyt nollakorkojen aika vaikutti siihen, että pieniä koteja rakennettiin erityisesti sijoittajien tarpeisiin. Tuolloin asuntokauppa kävi vilkkaana. Hänen mukaansa nykyinen markkinatilanne voisi kuitenkin tarjota sijaa muutokselle.

– Toivoisin, että tässä kohtaa olisi rakennusliikkeitä, jotka näkisivät nyt oman bisneksensä paikan eli pystyisivät tai haluaisivat tarjota jotakin muuta kuin tätä samaa. Näen, että nyt jos koskaan olisi isomman muutoksen mahdollisuus, Uotila kommentoi Taloussanomille.