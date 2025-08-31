Asiantuntija Talsalle: Näin hometalon voi myydä

Hometalon myyminen ei ole mahdotonta, mutta kaupanteossa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kauppakirjojen muotoiluun, kertoo Taloussanomat.

OP-kodin toimitusjohtaja Satu Astalan mukaan homevaurioisia taloja tulee myyntiin muutama vuodessa.

– Tekemätön paikka se ei ole. Lähes kaikkea voi korjata. Osaamista löytyy, ja asiantuntijoiden avulla pystyy kartoittamaan aika tarkasti remontin hinta-arvion, Astala kertoo Taloussanomille.

Astala sanookin hänen 25-vuotisen uransa aikana vastaan tulleen vain yksi talo, joka on pitänyt purkaa homevaurioiden takia.

Homevaurioisen kohteen myyjän kannattaa Astalan mukaan tehdä myyntikohteesta kuntoarvio jo ennen kuin talo laitetaan myyntiin. Tällöin homevauriot näkyvät myös hinnassa, ja ostajat osaavat varautua tilanteeseen.

– Jos taas ensin hinnoitellaan talo sen mukaan, että kaikki on kunnossa ja vasta sitten matkan varrella tulee yllätyksiä, saattavat ostajat kaikota ja myyntiin kuluu enemmän aikaa, Astala huomauttaa.

Tärkeää on myös, että kuntotarkastuksessa kiinteistön tila tutkitaan mahdollisimman tarkasti. Jos tarkastaja suosittelee useampaa porausta, kannattaa tähän kiinteistökauppaan erikoistuneen juristin Marianne Palon mukaan suostua.

– Saadaan sitten myöskin laadittua mahdollinen vastuunrajoituslauseke mahdollisimman tarkkaan ja kattavasti, Palo tiivistää.

Palo painottaakin sitä, että vastuunrajoituslausekkeet on syytä tehtävä erittäin huolellisesti. Yleislauseke ei riitä, vaan vauriot on kirjattava kohta kohdalta ja rakenneosa rakenneosalta.

– Yleisluontoinen maininta, että myyjä ei vastaa mistään virheistä kaupan jälkeen, ei yksinkertaisesti estä ostajaa vaatimasta kiinteistön virheistä korvausta tai hinnan alennusta kaupan jälkeen, Palo varoittaa.