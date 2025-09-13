Asiantuntija Talsalle: Näin hoivan kustannuksia voitaisiin pienentää

Ympärivuorokautinen hoiva maksaa useita tuhansia euroja kuukaudessa per asiakas, kertoo Taloussanomat.

Kustannukset vaihtelevat julkisen ja yksityisen sektorin välillä: vuonna 2023 hoivan kustannus oli julkisella sektorilla keskimäärin 206 euroa vuorokaudessa ja yksityisellä 170 euroa.

Asiantuntijoiden mukaan suurin vaikutus kustannuksiin syntyy henkilöstöstä.

– Suomessa ollaan varmasti ääripäässä siinä, miten korkeaa koulutusta vaadimme hoivan tekijöiltä. Voisi olla varaa esimerkiksi lisätä hoiva-avustajien roolia ja muutenkin monipuolistaa henkilöstörakennetta, sanoo Hyvinvointiala Hali ry:n pääekonomisti Joel Kuuva Taloussanomille.

Kustannuksia nostavat erityisesti ylityöt ja vuokratyövoiman käyttö. Siksi hyvinvointialueiden tulisi panostaa omaan henkilöstöpolitiikkaansa ja työvuorosuunnitteluun niin, että työntekijöitä on käytössä oikeaan aikaan ja oikea määrä.

Toiseksi keskeiseksi keinoksi nostetaan mahdollisuus, että hyvinvointialueet tekisivät nykyistä joustavammin hankintoja yksityisiltä palveluntuottajilta. Se vähentäisi palveluntuottajien riskiä, Kuuva sanoo.

Pitkäaikaiset kumppanuudet ja selkeät sopimukset vähentävät palveluntuottajien riskiä ja alentavat kustannuksia. Myös tukipalveluissa, kuten ateria-, siivous- ja pesulapalveluissa, on paljon tehostamisen varaa.

Tehokkaasti johdetut hyvinvointialueet pystyvät käyttämään henkilöstöä ja resursseja paremmin, kun taas tehottomuus ja hitaus tehdä muutoksia nostavat kustannuksia etenkin julkisella sektorilla.

– Yksityinen palveluntuottaja, joka ei hoida hommaa laadukkaasti ja tehokkaasti, kuolee pois, kun kilpailua on olemassa, Kuuva sanoo.