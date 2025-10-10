Asiantuntija jäänmurtajista: Suomi tuo Natoon kykyä, jota Yhdysvalloilta puuttuu

Suomen asiantuntemus arktisella alueella oli keskeistä, kun Suomi haluttiin nopeasti Natoon, sanoo Yhdysvaltojen entinen apulaispuolustusministeri Iris Ferguson. Hän toimi arktisen alueen asioista vastaavana apulaispuolustusministerinä Joe Bidenin hallinnossa.

– Arktinen osaaminen, pitkä maaraja Venäjän kanssa, Venäjän-tuntemus ja heidän määrätietoisuutensa sekä strateginen suunnittelu paitsi jäänmurtajien kaltaisten kykyjen, myös maasodankäynnin ja kybersodankäynnin ympärille, Ferguson listaa uutiskanava CNN:lle.

– Nämä tuovat mukanaan paljon ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä sekä liittokunnalle että Yhdysvalloille arktisella alueella ja laajemmin.

Ferguson oli mukana, kun Yhdysvaltojen puolustushallinto loi ja julkaisi oman arktisten alueiden strategian vuonna 2024. Nykyään hän työskentelee tällä hetkellä vanhempana tutkijana Center for Strategic and International Studies -tutkimusinstituutissa.

Hän muistutti, että Yhdysvalloilla on tällä hetkellä kaksi jäänmurtajaa, jotka ovat melko usein myös telakalla huollossa. Kahdella ei siis pärjää täysimääräisesti. Samaan aikaan Kiinalla on viisi jäänmurtajaa, ja Venäjällä tusinoittain. Myös kapasiteetissa on eroja. Yhdysvaltojen jäänmurtajista toinen on iso, toinen keskikokoinen. Kiinan kaikki viisi alusta ovat keskikokoisia, mutta Venäjällä on kahdeksan suurta, ydinkäyttöistä jäänmurtajaa sekä paljon keskikokoisia. Suomen kaikki kahdeksan murtajaa ovat keskikokoisia.

Yhdysvaltojen arktisessa strategiassa Bidenin hallinnon puolustusministeri Lloyd Austin linjasi, että arktinen alue on muuttumassa strategisen kilpailun näyttämöksi.

– Yhdysvaltojen on oltava valmiina kohtaamaan tämä haaste liittolaisten ja kumppanien rinnalla, Austin kirjoitti. Suomi mainitaan strategiassa viidesti.

Yhdysvalloilla on useita sotilastukikohtia arktisella alueella: maavoimien ja ilmavoimien yhteinen tukikohta Elmendorf-Richardson, maavoimien Fort Wainwright ja ilmavoimien Eielson jotka kaikki sijaitsevat Alaskassa. Lisäksi on avaruusjoukkojen Pituffik Grönlannissa ja useita rajavartiolaitoksen toimipisteitä. Ne eivät kuitenkaan tarjoa samanlaista läsnäoloa kuin jäänmurtajat, ja rahaa ilmavalvontaankin palaa.

Ex-apulaispuolustusministeri Iris Fergusonin mukaan Trumpin kiinnittämä huomio jäänmurtajakysymykseen ja arktiseen alueeseen laajemmin on merkittävä asia. Hänestä arktinen usein vielä unohdetaan Washingtonissa. Fergusonin mielestä työtä on kuitenkin Suomen ja Yhdysvaltojen tuoreen sopimuksen lisäksi tehtävä hartiavoimin, että viimeaikaiset ponnistelut toteutuisivat ja osoittautuisivat tehokkaiksi.

– Uskon, että haaste on toteutuksessa. On todella vaikeaa saada oikeaa henkilöstöä varmistamaan, että budjetit eivät vain räjähdä aikataulujen mukana.

Yhdysvallat on päättänyt 11 jäänmurtajan rakentamisesta. Torstaina illalla allekirjoitetun muodollisen aiesopimuksen mukaan Suomi rakentaa neljä jäänmurtajaa suomalaisilla telakoilla. Tämän jälkeen Yhdysvallat hyödyntää suomalaista osaamista rakentaakseen seitsemän uutta jäänmurtaja-alusta omilla telakoillaan.