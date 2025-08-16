Asiantuntija IS:lle: Presidenttien tapaaminen oli ”lässähdys”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan odotukset rauhanrakentamiseen ovat olleet Donald Trumpin puolelta valtavat.

– Tulitaukoa ei kuitenkaan saatu aikaan. Trump oli tiedotustilaisuudessa niukkasanainen, eikä tuuletellut. Puheessa ei ollut konkretiaa, Vanhenen totesi Ilta-Sanomille.

– Vaikutti siltä, että Trump ei saanut sitä mitä halusi. Trump oli tiedotustilaisuudessa vaisu, mutta ei olisi voinut sanoa, että rauhaa ei tullut, Vanhanen totesi.

Trumpille on hänen mukaansa jonkinlainen voitto, ettei tapaaminen päättynyt riitaisesti.

– Asia voidaan kehystää niin, että prosessi jatkuu, eikä tapaaminen ollut epäonnistunut.

Vladimir Putin toisti Vanhasen mukaan Venäjän propagandaa siitä, että sodan ”juurisyyt” pitäisi ratkaista. Vanhanen katsoi, että Venäjä ei hyväksy Ukrainan halua valita liittolaisensa itse, ja haluaa oikeutuksen hyökätä maihin, joiden se katsoo kuuluvan etupiiriinsä.

– Venäjä on puhunut sen ”oikeutetuista turvallisuushuolista”. Se on kuitenkin hyökännyt toiseen maahan, eikä toisin päin, Vanhanen sanoi.

Hän arvioi, että Putinin esiintyminen Trumpin rinnalla ja mahdollisuus levittää Venäjän propagandaa oli voitto Venäjälle.

Vanhasen mukaan on hyvä uutinen, ettei kokouksesta tullut toista Jaltan kokousta, eli suurvallat eivät ”jakaneet maailmaa” keskenään. Muuten tapaaminen oli hänen mielestään ”lässähdys”.