Asiantuntija HU:lle: Ensimmäiset huumeiden käyttöhuoneet voisivat tulla 2024

Helsingissä ensimmäiset huumeiden käyttöhuoneet saatetaan perustaa loppuvuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailanto arvioi Helsingin Uutisille.

– Tosiasia on, että huumeiden käyttö on lisääntynyt, samoin haitat. Myös uusia keinoja tarvitaan. Tämä on yksi sellainen. Lisäksi tarvitaan muita tehostettuja toimia, Kailanto toteaa HU:lle.

Käytännössä huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen on mahdollista siten, että hallitus valmistelee ja eduskunta hyväksyy lain, joka mahdollistaa huoneiden perustamisen. Kun laki on voimassa, Helsinki tekee oman päätöksensä käyttöhuoneiden perustamisesta ja osoittaa niille paikat.

Huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen on herättänyt vastustusta esimerkiksi sen takia, että niiden pelätään lisäävän huumeiden käyttöä. Kailanto on eri mieltä.

– Pelkoon on aina oikeus, mutta onko sille mitään faktapohjaa. Euroopassa näitä on ollut monta kymmentä vuotta. Näyttöä ei ole, että tällaista ilmiöitä olisi havaittavissa. Ensikertalaisia nämä eivät houkuttele. Palvelu on kohdennettu ongelmakäyttäjille, Kailanto sanoo HU:lle.