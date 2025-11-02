Asiantuntija HS:lle: Tämä ero pakettiautojen räjähdyksissä oli

Asiantuntija arvioi Helsingin Sanomille kahta Suomessa sattunutta räjähdysonnettomuutta, joissa oli samoja piirteitä. Arviot perustuvat valokuviin onnettomuuspaikoilta.

Joroisissa tapahtui pakettiautoräjähdys, jossa kaksi ihmistä kuoli. Helsingin Mellunkylässä aiemmin tapahtuneessa räjähdyksessä kaksi loukkaantui, mutta kukaan ei kuollut.

Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Petri Pakkanen katsoo, että Joroisten räjähdys oli heikompi kuin Mellunkylän.

– Joroisissa paine näyttäisi valokuvien perusteella purkautuneen ohjaamon ja tuulilasin läpi, ja palo jatkui pitkään. Mellunkylässä pakettiauto tuhoutui heti täysin, Pakkanen sanoo HS:lle.

Mellunkylässä räjähti todennäköisesti kaasu, arvioiden mukaan ehkä asetyleeni. Joroisissa syynä saattoi olla kaasuvuoto tai höyrystynyt bensiini vuotaneesta astiasta.

– Bensahöyryä auton sisään on voinut muodostua, jos kuljetusastia on päässyt vuotamaan tai kuljetukseen on käytetty soveltumatonta astiaa tyyppihyväksytyn sijaan, Pakkanen sanoo.

Todennäköinen sytyttäjä on voinut olla polttoainekäyttöinen lämmitin. Myös oikosulku, kipinä tai liekki voivat olla mahdollisia syttymissyitä.