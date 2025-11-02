Verkkouutiset

Räjähdyksen jälkiä hotelli Joronjäljen ulkopuolella Joroisissa 2. marraskuuta 2025. LEHTIKUVA / MATIAS HONKAMAA

Asiantuntija HS:lle: Tämä ero pakettiautojen räjähdyksissä oli

  • Julkaistu 02.11.2025 | 11:08
  • Päivitetty 02.11.2025 | 11:08
Suomessa sattui hiljattain kaksi samantyyppistä onnettomuutta.
Asiantuntija arvioi Helsingin Sanomille kahta Suomessa sattunutta räjähdysonnettomuutta, joissa oli samoja piirteitä. Arviot perustuvat valokuviin onnettomuuspaikoilta.

Joroisissa tapahtui pakettiautoräjähdys, jossa kaksi ihmistä kuoli. Helsingin Mellunkylässä aiemmin tapahtuneessa räjähdyksessä kaksi loukkaantui, mutta kukaan ei kuollut.

Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Petri Pakkanen katsoo, että Joroisten räjähdys oli heikompi kuin Mellunkylän.

– Joroisissa paine näyttäisi valokuvien perusteella purkautuneen ohjaamon ja tuulilasin läpi, ja palo jatkui pitkään. Mellunkylässä pakettiauto tuhoutui heti täysin, Pakkanen sanoo HS:lle.

Mellunkylässä räjähti todennäköisesti kaasu, arvioiden mukaan ehkä asetyleeni. Joroisissa syynä saattoi olla kaasuvuoto tai höyrystynyt bensiini vuotaneesta astiasta.

– Bensahöyryä auton sisään on voinut muodostua, jos kuljetusastia on päässyt vuotamaan tai kuljetukseen on käytetty soveltumatonta astiaa tyyppihyväksytyn sijaan, Pakkanen sanoo.

Todennäköinen sytyttäjä on voinut olla polttoainekäyttöinen lämmitin. Myös oikosulku, kipinä tai liekki voivat olla mahdollisia syttymissyitä.

