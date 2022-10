Asiantuntija AL:lle: Näin jokaisessa kodissa kannattaa varautua kriisiin

Vaikka maailmanpoliittinen tilanne saattaa aiheuttaa huolta suomalaisten keskuudessa, ei paniikkiin ole syytä. Kriiseihin kannattaa kuitenkin varautua myös kotitalouksissa, sanoo Suomen Pelastusalan keskusjärjestön Spekin johtaja Mika Gröndahl Aamulehdelle.

– Varautuminen on tapa, jolla rakennetaan yhdessä yhteiskunnan kestävyyttä epävarmoissa tilanteissa. Tavallaan ihminen pystyy palvelemaan sillä isänmaataan, Gröndahl sanoo.

Keskeinen osa varautumista on kotivara. Viranomaisten suositusten mukaan kotona on syytä säilyttää elintarvikkeita ja ja juomavettä ainakin kolmen vuorokauden tarpeisiin. Taskulamppu, varaparistot ja patteriradio kuuluvat myös kotona säilytettäviin varusteisiin.

Hamstraamiseen ei Gröndahlin mukaan ole syytä.

Kriiseihin voi varautua lähestymällä asiaa kolmen tason kautta, Gröndahl sanoo. Ensimmäinen taso on kriisien ja epävarmuuksien mahdollisuuden hyväksyminen.

– Tämä korostuu näinä aikoina, kun naapurimme on arvaamaton ja maailma muuttuu aika nopeasti.

Gröndahl suosittelee seuraavaksi pohtimaan kriisitilanteiden vaikutusta juuri omaan elämään ja arkeen.

– Jos on tapana hakea aina alakerran kaupasta lättypitsa lounaaksi, on tarpeen pohtia, olisiko ruokaa hankittava ajoissa siltä varalta, että kioski on kiinni tai maksuliikenne pettää.

Kolmanneksi on hyvä miettiä eri skenaarioiden todennäköisyyksiä, Gröndahl sanoo. Esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenteen häiriöt ovat Suomessa varsin yleisiä.

Eri skenaarioista Gröndahl mainitsee myös esimerkiksi pankkiliikenteen häiriöt. Kotona kannattaakin asiantuntijan mielestä säilyttää ainakin 80–100 euroa erikokoisina seteleinä.

Tällä hetkellä monia suomalaisia huolestuttaa talveksi povattu energiakriisi. Gröndahl suosittelee pitämään silmällä sähkön huippukulutusaikaa.

– Jos vähennämme kulutusta noina aikaväleinä, leikkaamme energiakriisiä tuntuvasti. Eli että ei mentäisi saunaan silloin kuin kaikki muutkin tai pistettäisi pyykinpesukonetta päälle

Gröndahl korostaa, että viranomaisiin voi Suomessa kriistilanteissa luottaa. Yksilönkin on kuitenkin syytä varautua poikkeaviin aikoihin ja tilanteisiin.

– Yksilön kriisinhallinta on ennen kaikkea sitä, että jos jotain sattuu, ei mene sekaisin ja ala soitella yhtä aikaa muiden kanssa hätänumeroon tai vaatia, että tarvitsen veden takaisin heti.