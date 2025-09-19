Asetelma muuttui Ukrainassa – ”Venäjä kohtaa uuden ongelman”

Presidentti Donald Trump totesi Britannian vierailullaan, että “Vladimir Putin on pettänyt minut, luulin sodan olevan helposti ratkaistavissa.”

– Se (sota), jonka ajattelin olevan helpoin (lopettaa), johtui suhteestani presidentti Putiniin. Mutta hän on pettänyt minut. Hän on todella pettänyt minut, Trump sanoi.

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin (kok.) mukaan lausunto kertoo paljon.

– Venäjälle se merkitsee kasvavaa epäluottamusta USA:n suunnalta. Ukrainalle viesti on: rauhaa ei synny pikaratkaisuilla, vaan vain pysäyttämällä Venäjän aggressio, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéll toteaa, että Trumpin toistamat lupaukset ratkaista sota “24 tunnissa” ovat karisseet ja muuttuneet realismiksi.

– Tämä osoittaa, ettei yksikään suurvalta kykene yksin pakottamaan Venäjää rauhaan – ja se pakottaa myös Kiinan miettimään, kuinka pitkälle se haluaa sitoa itsensä Putinin sotaan.

Limnéll arvioi, että Venäjä kohtaa uuden ongelman.

– Trump, jota Kreml on toivonut vaihtoehdoksi länsikurille, alkaa nyt kyseenalaistaa Putinin luotettavuuden. Tämä murtaa Kremlin strategiaa, joka nojasi Yhdysvaltojen sisäiseen eripuraan, ja että Trump tarjoaisi helpomman ja tien ulos sodasta.

Limnéll katsoo, että Trumpin pettymys ei lopeta sotaa, mutta se muuttaa asetelmaa.

– Venäjä menettää luottamusta ja eristyy yhä enemmän. Ukraina puolestaan saa vahvistuksen: maailma alkaa entistä selvemmin nähdä, että todellinen rauha syntyy vain hyökkääjä pysäyttämällä, ei Putinia mielistelemällä, hän toteaa.

