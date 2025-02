Asejätin johtaja FT:lle: Eurooppa on laitettu syömään lasten pöytään

Saksalaisen puolustusjätti Rheinmetallin toimitusjohtaja Armin Papperger on todennut, että Euroopan maat ovat joutuneet Ukrainan tulevaisuutta koskevissa neuvotteluissa ”lastenpöytään”, koska ne ovat vuosikymmeniä investoineet liian vähän puolustukseen.

Papperger antoi haastattelun Financial Times -lehdelle.

Pappergerin mukaan Eurooppa on itse syyllinen siihen, että se on sivussa Ukrainan sodan lopettamista koskevista neuvotteluista, jotka Donald Trumpin johtama Yhdysvallat on aloittanut.

– Jos et investoi, jos et ole vahva, sinua kohdellaan kuin lasta, Papperger sanoi.

Liian pienten puolustusmenojen seurauksena on Pappergerin mukaan se, että eurooppalaiset istuvat nyt erillisen pöydän ääressä kuin lapset, kun Yhdysvallat ja Venäjä ”aikuisina” keskustelevat Ukrainan tulevaisuudesta.

– Jos vanhemmat syövät päivällistä, lapset joutuvat istumaan toisessa pöydässä. Yhdysvallat neuvottelee Venäjän kanssa, eikä yksikään eurooppalainen istu pöydässä – on käynyt hyvin selväksi, että eurooppalaiset ovat lapsia, Rheinmetallin toimitusjohtaja sanoi.

Papperger ei kuitenkaan vaikuta uskovan, että Trumpin rauhanyritys todella johtaisi siihen, että Venäjä lopettaisi sotatoimet. Rheinmetall hyötyy, vaikka tulitauko toteutuisi, sillä Eurooppa jatkaa investointeja asevarusteluun vastustaessaan Venäjän hyökkäysuhkaa.

Rheinmetall on perustamassa tehdasta Ukrainaan. Tehtaan on määrä käynnistää tuotanto vuonna 2026.