Arvio varainsiirtoverosta: Haitallisin ja vanhakantaisin

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kehottaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta tekemään kehysriihessä asuntokaupan kysyntää lisääviä toimenpiteitä.
Asuntojen hinnat ovat laskeneet vuoden 2022 huipputasosta noin 20 prosenttia koko Suomessa.
– Tarjontaa on yllin kyllin, kysyntää liian vähän. Hallituksen pitäisikin tehdä kehysriihessä ensisijaisesti asuntokaupan kysyntää lisääviä toimenpiteitä, jotta tilanne saadaan käännettyä. Ensiasunnon ostajien tilannetta on syytä parantaa, Tuomas Viljamaa kirjoittaa blogissaan.
Hän huomauttaa, että asunnon hankkiminen on tyypillisin keino suomalaisille vaurastua. Sen kautta voidaan edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa, jotta mahdollisimman monella olisi perhetaustasta riippumatta mahdollisuus hankkia omistusasunto.
Rakennetun ympäristön tilaa käsittelevä ROTI2023-raportti arvioi rakennetun ympäristön tekniseksi arvoksi vuoden 2022 lukuihin pohjautuen 465 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus oli 270 miljardia euroa. Kun jätetään pois muun muassa vuokrataloyhtiöt ja kiinteistösijoittajat, kotitalouksien osuudeksi voidaan laskea noin 200 miljardia euroa.
– Suomalaisten yhteenlaskettu asuntovarallisuuden arvo olisi siis laskenut noin kymmenen miljardia vuodessa. Ei siis mikään ihme, että kotitaloudet säästävät ja ovat varovaisia, Viljamaa sanoo.
Helmikuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli noin 106,1 miljardia euroa asuntolainaa Suomen Pankin tilastojen mukaan. Asuntolainakanta on supistunut vuoden 2022 lopulta noin 3,4 miljardia.
Jotta kotitalouksien luottamus ja markkinaehtoinen rakentaminen kasvaisi, asuntojen hintojen pitäisi kääntyä nousuun.
– Vaikka poliittisessa keskustelussa saatetaan väittää toisin, Orpon hallitus on tukenut rakentamisalaa euromääräisesti enemmän kuin mikään hallitus aiemmin esimerkiksi asuntorakentamisen korkotukivaltuuksien kautta. Se on johtanut myös siihen, että rakennusliikkeille valtion tukemien vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen rakentaminen on ollut ylivoimaisesti kannattavinta, Tuomas Viljamaa toteaa.
Pääkaupunkiseudun kaikista asuntorakentamisen aloituksista noin kolme neljäsosaa on ollut valtion tukemia asuntoja. Näitä asuntoja on historiallisen paljon tyhjillään.
Myös infra- ja huoltovarmuusinvestointeja on tehty tämän hallituksen aikana valtavasti. Datakeskusinvestoinnit ovat nostaneet rakentamisalan investoinnit huipputasolle.
Tuomas Viljamaan mukaan on selvää, että varainsiirtovero pitää poistaa.
– Ei varmaan ole mitään tahoa, jonka mielestä varainsiirtovero olisi hyvä vero. Ekonomistikunta on jopa yksimielinen siitä, että varainsiirtovero on kaikista veromuodoista haitallisin ja vanhakantaisin, Viljamaa sanoo.
Jos varainsiirtovero poistettaisiin vain kotitalouksilta eli luonnollisilta henkilöiltä, veron poistamisen staattinen kustannus olisi vain noin 250 miljoonaa euroa.
– Se olisi syytä poistaa kehysriihessä, jotta saamme kotitalouksille tulevaisuudenuskoa ja myös sitä kipeästi tarvittavaa kasvua aikaan, Viljamaa jatkaa.