Arvio asuntokaupasta HS:ssä: Hinnat palautuvat vasta 2030-luvulla

Moni joutuu myymään asuntonsa tappiolla, kertoo Helsingin Sanomat.
Asuntoluottopankki Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi, että tappiolla myyminen koskee varsinkin niitä, jotka ostivat asunnon hintahuipussa, eli vuosina 2021 ja 2022. Hinnat hänen mukaansa todennäköisesti nousevat alamäkeä edeltäneelle tasolle vasta 2030-luvun alkupuolelle.
Hänen arvionsa koskee vain kasvukeskusten asuntoja, koska hinnat eivät kaikilla paikkakunnilla todennäköisesti palaa koskaan huipputasoilleen.
Hinnat ovat HS:n mukaan tähän mennessä laskeneet keskimäärin noin 15–20 prosenttia huipustaan. Tämä johtuu siitä, että asuntoja on enemmän tarjolla kuin ostajia, talous on heikko ja korkotaso sekä epävarmuus painavat kysyntää. Kovinta lasku on ollut pääkaupunkiseudulla.
Keskisen mielestä omaa ostohintaa on kuitenkaan turha miettiä, jos on vaihtamassa omistusasunnosta toiseen.
– On normaalia, että asuntojen hinnat välillä laskevat. Tappiot eivät kuitenkaan realisoidu, jos omistusasuminen kestää vuosikymmeniä, Keskinen toteaa HS:lle.