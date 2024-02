Eduskunnan kyselytunnilla vasemmisto-oppositio kävi kiivaasti työministeri Arto Satosen (kok.) kimppuun aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

SDP:n Eeva-Johanna Eloranta kysyi ”miksi hallitus toimii omaa tärkeää tavoitettaan vastaan lakkauttamalla tukimuodon, joka mahdollistaa koulutustason nostamisen tuhansille suomalaisille? Ja miten varmistatte, että meillä on riittävästi hoitajia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jos tämä tärkeä koulutusmuoto poistetaan?”.

Työministeri Arto Satonen vastasi.

– Arvoisa puhemies! Yritän nyt vääntää ihan rautalangasta, Arto Satonen aloitti.

– Jos meillä on sellainen tilanne, mikä on hyvin tyypillistä, että meillä on lähihoitaja, joka lähtee opiskelemaan kokiksi, ja sitten meillä on kokki, joka lähtee opiskelemaan lähihoitajaksi, niin molemmat ovat toista vuotta poissa työelämästä, kun he opiskelevat tähän uuteen ammattiin.

– Meillä on pulaa sekä lähihoitajista että kokeista, ja sen jälkeen kun molemmat ovat opintonsa suorittaneet, niin meillä on täsmälleen yhtä monta lähihoitajaa ja kokkia kuin meillä oli ennen kuin tämä prosessi lähti liikkeelle, Satonen päätti rautalankansa.

SDP:n Timo Suhonen kysyi, eikö ministeri haluaisi perua ”järjetöntä leikkausta”.

– Selittäkää vielä kerran, hitaasti!, kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi neuvoksi ministerille.

Työministeri Arto Satosen mukaan ”edustajan kysymys oli varsin selkeä”.

– Siinä kysyttiin, aiotaanko tämä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen perua. Vastaus on: ei aiota, Arto Satonen sanoi.

Myöhemmissä välihuudoissa kuultiin, että ”tarvitaan lisää rautalankaa”.