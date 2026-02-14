Arto Satonen: Yhdistelmävakuutus on odotettu uudistus

Työttömyysturvan uudistaminen on erittäin tervetullut uudistus, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.). Se on hänen mukaansa askel kohti oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvaa.

Uudistus mahdollistaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen, vaikka henkilön tulot koostuisivat samanaikaisesti useasta eri lähteestä, kuten palkkatyöstä ja yrittäjyydestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Työelämä on muuttunut nopeasti, ja yhä useampi suomalainen hankkii toimeentulonsa useasta eri lähteestä samanaikaisesti. Työttömyysturvan on pysyttävä tässä muutoksessa mukana, Satonen sanoo tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on valmistelemassa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle.

Esityksen mukaan henkilö on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mikäli hänellä on palkka-, yrittäjä- tai apurahatuloja vähintään 12 kuukauden ajalta 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Tulojen tulee ylittää yhteensä 930 euroa kuukaudessa.

Yhdistelmävakuutus parantaisi Satosen mukaan työttömyysturvaa sellaisten ihmisten kohdalla, jotka toimivat samanaikaisesti palkansaajina ja yrittäjinä. Uudistuksessa huomioidaan lisäksi muun muassa tutkimusapurahat sekä perhehoidosta saadut tulot.

Uudistus helpottaisi etenkin asiantuntijoiden, tutkijoiden ja luovan alan tekijöiden asemaa, kansanedustaja sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Moni tekee työtä eri rooleissa, ja tähän asti järjestelmä ei ole tunnistanut tätä riittävän hyvin.

Satonen huomauttaa, että nykyisessä järjestelmässä eri tulolähteitä tarkastellaan erikseen, minkä vuoksi väliinputoajiksi on jäänyt sellaisia ihmisiä, joiden yhteenlasketut tulot riittäisivät ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

– Tyypillinen esimerkki on taiteilija, joka opettaa osa-aikaisesti, tekee töitä yrittäjänä ja saa apurahaa. Nykyisin tällainen henkilö voi jäädä pelkän peruspäivärahan varaan, vaikka tekee monipuolisesti töitä. Uudistuksen myötä hänellä olisi oikeus ansiosidonnaiseen turvaan, Satonen sanoo.