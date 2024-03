Arto Satonen: USA menestyy joustavien työmarkkinoiden ansiosta

Työministeri Arto Satonen (kok) on nostanut esiin Yhdysvaltojen alhaisen työttömyysasteen ja vahvan talouskasvun käydessään keskustelua Suomen työmarkkinatilanteesta.

Satonen katsoo Yhdysvaltojen taloudellisen menestyksen taustalla olevan maan joustavat työmarkkinat.

– Yhdysvalloissa työttömyys on ollut alle 4 prosenttia 25 kuukautta peräkkäin ja talous on kasvanut 8 prosenttia vuodesta 2019, Satonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– The Economist-lehden mukaan keskeinen syy menestykseen muuttuvassa maailmassa on Yhdysvaltojen joustavat työmarkkinat.

Suomen hallitus valmistelee useita työelämää koskevia lakiuudistuksia kuten muutoksia työrauhalainsäädäntöön, paikallisen sopimisen laajentamista ja vientivetoista palkkamallia.

Työrauhalainsäädännön uudistamisella on tarkoitus tehostaa seuraamusjärjestelmää lainvastaisten työtaisteluiden osalta, rajoittaa tukilakkoja sekä rajata poliittisten lakkojen kestoa.

SAK ilmoitti tällä viikolla jatkavansa jo aikaisemmin alkaneita lakkoja maaliskuun loppuun. Lakossa on mukana noin 7000 työntekijää. Lakoilla vastustetaan hallituksen valmistelemia työelämän uudistuksia.

