Arto Satonen kummeksuu Nasima Razmyarin väitettä ostovoimasta

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kummastelee viestipalvelu X:ssä SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin esittämää väitettä.

Razmyar väitti torstaina Ylen aamussa Petteri Orpon hallituksen laskeneen ostovoimaa.

– Olematon talouskasvu. Surkea työllisyystilanne. Suomalaisten ostovoimasta olette leikanneet. […] Kyllä tämä on valitettavasti teidän oman surkean hallitustyöskentelyn syytä, Razmyar totesi lähetyksessä.

Satonen ei jaa Razmyarin näkemystä ostovoiman leikkaamisesta.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että vuosien 2020 ja 2023 välillä palkansaajien ostovoima laski noin kuusi prosenttia. Tämä tapahtui Sanna Marinin hallituksen aikana.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin toinen.

– Nyt palkat nousevat enemmän kuin inflaatio, korot ovat laskeneet ja tuloverot kevenevät, Satonen kertaa.

– Ostovoima on palautumassa.

Tilastokeskuksen mukaan elinkustannuksia mittaavaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli heinäkuussa kaksi prosenttia. Palkansaajien ansiotaso taas nousi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kolme prosenttia vuoden takaisesta.