Arto Satonen: Hyvinvointiyhteiskunta tulee tiensä päähän, jos mitään ei tehdä

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen suosittelee Facebookissa Aamulehden artikkelia, joka käsittelee nykyisen hallituksen jättämää suurta velkamäärää ja alijäämää. Seuraava hallitus joutuu tekemään miljardiluokan säästöt.

– Nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta tulee väistämättä tiensä päähän, jos mitään ei tehdä. Tästä jutusta kannattaa erityisesti huomioida Osmo Soininvaaran perustelu negatiiviselle tuloverolle, joka kannustaisi ottamaan vastaan matalapalkkaista työtä, kirjoittaa Satonen.

Satonen korostaa, että Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren seuraava lausunto on erittäin oleellinen:

– ”Keskeinen kysymys on, kuinka paljon sosiaalimenojen annetaan syrjäyttää muita julkisia menoja. Niiden osuus julkisista menoista on kasvanut parin vuosikymmenen ajan. Tämä syrjäytymisvaikutus on todellinen syy muiden sektorien niukkuudelle.”

Artikkelissa Saari huomauttaa, ”hyvinvointivaltion olevan Suomen suurin bisnes”. Sosiaalimenoihin käytetään terveysmenot mukaan lukien menee vuodessa 76–77 miljardia euroa.

Sosiaalimenojen kasvu on ollut noin viisi prosenttia vuodessa, ja suhteessa bruttokansantuotteeseen noin 32 prosenttia, ”mikä on maailman kolmen korkeimman joukossa”. Kun sosiaalimenojen annetaan syrjäyttää muut julkiset menot, vie se rahat muilta sektoreilta.

– Juho Saari on täysin oikeassa ja hyvä, kun joku sanoo tämän asian ääneen. Kun sosiaali-ja terveysmenot kasvaa 5 prosenttia vuodessa ja talouskasvu on 0-2 prosenttia, niin kaikilta muilta sektoreilta loppuu rahat. On siis itsestään selvää, että työllisyysastetta on saatava korkeammalle, syrjäytymistä vähemmäksi ja erilaisten päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia kuluja pienemmiksi, korostaa Satonen.