Artemis II vie astronautit Kuun pimeälle puolelle

Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallintovirasto Nasan Artemis II -avaruusalus poistuu pian Maan kiertoradalta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Avaruusalus laukaistiin Maan kiertoradalle keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa. Laukaisu tapahtui Yhdysvalloissa Floridassa sijaitsevassa Kennedyn avaruuskeskuksessa.
Kyseessä on ensimmäinen Nasan miehitetty kuulento sitten vuoden 1972. Tällä kertaa astronautit eivät kuitenkaan astu Kuun maanperälle, vaan kiertävät sen. Matkan kokonaiskestoksi on arvioitu kymmenen päivää.
Astronauttien matkaa on seurattu tarkasti heti laukaisusta lähtien. Toistaiseksi matka on sujunut ongelmitta vaikka astronautit ovatkin kuvailleet lämpötilaa aluksen sisällä ”viileäksi”. Astronautit ovat kertomansa mukaan nukkuneet matkan ensimmäisten tuntien ajan. Lisäksi alus on ottanut kuvia Maasta.
Aluksi avaruusalus kiertää Maan kiertorataa, kunnes se jatkaa matkaansa kohti Kuuta. Tämän on tarkoitus tapahtua varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa mikäli yllättäviä häiriöitä ei ilmene.
Mahdollisessa häiriötilanteessa Maan kiertoradalta poistuminen voidaan perua ja alus palaa takaisin lähtöpisteeseensä. Tämä olisi Nasalle kuitenkin mittava tappio, sillä lentoa on valmisteltu jo pitkään.
Vaikka lento ei laskeudu Kuuhun, astronautit tulevat kuvaamaan sellaisia Kuun alueita, joilla ihminen ei ole vieraillut aiemmin. Näin ollen astronautit tulevat tarkkailemaan tiettyjä Kuun osia ensimmäisinä ihmisinä maailmassa. Aiemmin aluetta on tutkittu miehittämättömillä luotaimilla.
Artemis II -lento tulee keskittymään etenkin niin sanotun Kuun pimeän puolen tutkimiseen. Tällä viitataan Kuun siihen puoleen, joka ei näy Maahan.
LUE MYÖS:
Artikkelia tarkennettu 2.4.2026 kello 19.07: Tarkennettu, että astronautit tulevat kuvaamaan sellaisia Kuun alueita, joilla ihminen ei ole käynyt aiemmin. Ihminen on tarkkaillut Kuun niin sanottua pimeää puolta aiemminkin.