Apteekki alkaa 3D-tulostaa lääkkeitä

Suomen sairaala-apteekkien ensimmäinen 3D-lääketulostin otetaan käyttöön HUS Apteekissa. 3D-tulostaminen on uudenlainen tekniikka, joka mahdollistaa potilaalle räätälöityjen lääkkeiden valmistamisen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että 3D-tulostusteknologia on lupaava vaihtoehto suun kautta annosteltavien lääkkeiden valmistamiseen sairaala-apteekissa, kun kaupalliset lääkevalmisteet eivät vastaa esimerkiksi lasten lääkehoidon tarpeisiin. Eri ikäisten ja kokoisten lasten tarvitsemat lääkeannokset vaihtelevat, samoin lasten mieltymykset sekä kyky lääkevalmisteiden ottamiseen.

Lääkkeiden 3D-tulostuksella tarkoitetaan lääkevalmisteen valmistamista digitaalisen suunnitelman pohjalta hyödyntäen 3D-tulostusteknologiaa.

Tämä voi tapahtua tulostamalla lääke kerros kerrokselta tulostusalustalle tai suoraan tulostusalustalla olevaan lääkepakkaukseen. HUS esitteli 3D-tulostimen käyttöä videolla.

– HUS Apteekissa valmistetaan säännöllisesti lapsille soveltuvia lääkevalmisteita lasten lääkehoidon tarpeisiin. 3D-lääketulostuksen käyttöönotolla tavoittelemme hoitomahdollisuuksien ja hoitomyöntyvyyden paranemista tarjoamalla vaihtoehtoja nykyisten lääkevalmisteiden rinnalle, kertoo proviisori Maria Rautamo tiedotteessa.

– Lasten lääkehoito edellyttää usein tablettien murskaamista tai annosjauheiden tai oraalisuspensioiden valmistamista. Tähän liittyviä ongelmia ovat annostelun epätarkkuus, mahdolliset muutokset lääkeaineen imeytymisessä sekä lääkkeen paha maku, sanoo osastonylilääkäri Timo Jahnukainen Uudesta lastensairaalasta.

3D-tulostuksella valmistetussa lääkevalmisteessa lääkemäärä on hyvin tarkka. Geelimäinen lääke on helppo antaa ja maku on yleensä parempi kuin murskatussa tabletissa. Ehdotonta paino- tai ikärajaa ei ole, sillä lapsilla kasvu sekä nielemisen kehittyminen on vaihtelevaa.

Muita hyötyviä potilasryhmiä ovat esimerkiksi elinsiirtopotilaat, kroonista munuaissairautta potevat potilaat, sekä endokrinologiset potilaat, joiden lääkitys toteutetaan suun kautta.