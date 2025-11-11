Apteekkarien tulot selvitettiin, joka neljännen ansio jää alle 40000 euron

Joka kymmenes apteekkari nosti viime vuonna apteekistaan yksityisottoina alle 20 000 euroa. Neljänneksellä apteekkareista yksityisotot jäivät alle 40 000 euroon, ilmenee tuoreesta kyselystä.

Uusista apteekkareista kolmannes kertoo, että tulot pienenivät sen jälkeen, kun he siirtyivät työntekijästä apteekkiyrittäjäksi. Tiedot käyvät ilmi Apteekkariliiton jäsenkyselystä, johon vastasi loka-marraskuussa 375 apteekkaria, eli noin 60 prosenttia Suomen apteekkareista.

Verotiedoissa näkyvä summa ei ole apteekkarin palkka, liitto muistuttaa. Suomen kaikki apteekit Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkeja lukuun ottamatta ovat toiminimiyrityksiä, jolloin apteekkari ja apteekki verotetaan yhtenä kokonaisuutena. Tämän takia apteekkarin tulot näyttävät median tulolistauksissa suuremmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Apteekkariin henkilökohtainen tulo muodostuu niistä yksityisotoista, joita hän nostaa apteekistaan. Nämä vastaavat käytännössä palkansaajan nettopalkkaa, sillä veroja ja muita maksuja ei niistä enää vähennetä. Noin 40 prosentilla apteekkareista on lisäksi osakeyhtiö, jonka kautta voi myydä ei-lääkkeellisiä tuotteita.

Hieman yli puolet apteekkareista kertoi nostaneensa viime vuonna yksityisottoina 60 000 euroa tai enemmän, viidennes yli 120 000 euroa.

– Apteekkisektori on viime vuosina polarisoitunut voimakkaasti. Osalla apteekeista talous on ollut vielä vakaalla pohjalla, mutta toisessa ääripäässä on kasvava joukko apteekkeja, joiden talous on jo kriisiytynyt, kertoo Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma tiedotteessa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että apteekkareiden taloudellinen asema on hyvin kaksijakoinen.

Apteekkien taloutta ovat 2000-luvulla heikentäneet toimialaan kohdistuneet leikkaukset, kustannusten nousu ja yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden hintojen pitkään jatkunut lasku. Apteekkien tulevaisuuden näkymiä heikentää edelleen hallituksen esittämä, parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva noin 36 miljoonan euron lääketaksaleikkaus reseptilääkkeisiin. Osalla apteekeista myös apteekkivero kiristyy.

Moni tuore apteekkari kertoo joutuneensa turvautumaan puolisonsa tuloihin tai aiempiin säästöihin elääkseen.

Lähes 40 prosenttia vastaajista kertoo, että henkilökohtaiset tulot ovat pienentyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Myös osa kokeneemmista apteekkareista kertoo joutuneensa käyttämään aiemmin kertynyttä varallisuuttaan toimeentulonsa turvaamiseksi.

– Toki on niin, että yrittäjän alkutaipaleella voi olla taloudellisesti tiukkaa, mutta vuosien kuluessa tilanne useimmiten kohentuu. Nyt ollaan kuitenkin uudessa tilanteessa, kun hallituksen apteekkileikkaukset tulevat voimaan ja iskevät koko toimialaan, Holma sanoo.