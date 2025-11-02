Apple onnistui välttämään katastrofin

Apple oli keväällä 2025 lähellä vakavaa kriisiä, kun Yhdysvaltain tullipolitiikka ja oikeudelliset uhkakuvat iskivät samanaikaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkaamat tuontitullit kasvattivat painetta ja haastoivat yhtiön valmistusketjun osalta, sillä suuri osa iPhoneista kootaan edelleen Kiinassa. Tulliuutiset heikensivät sijoittajien luottamusta, ja Applen markkina-arvo laski 2,6 biljoonaan dollariin, jolloin yhtiö menetti maailman arvokkaimman yrityksen tittelin, kertoo The Wall Street Journal.

Toimitusjohtaja Tim Cook reagoi nopeasti. Hän oli jo aiemmin siirtänyt osan iPhone-kokoonpanosta Intiaan, mikä mahdollisti tuotannon ohjaamisen tullien ulkopuolelle. Lisäksi Apple onnistui turvaamaan arvokkaan hakukonesopimuksensa Googlen kanssa, joka tuottaa yli 20 miljardia dollaria vuodessa ja kattaa merkittävän osan yhtiön käyttökatteesta.

Cook käytti myös harkittua poliittista ja viestinnällistä strategiaa, kuten investointilupausten ilmoittamista Trumpin hallinnolle, mikä vähensi painetta.

Applen markkina-arvo nousi yli 4 biljoonaan dollariin, mikä on yhtiön kaikkien aikojen ennätys. Vaikka Apple ei tuonut markkinoille uutta, iPhonen kaltaista mullistavaa tuotetta, toimitusjohtaja on pitänyt yhtiön vahvasti pinnalla keskittymällä riskien hallintaan, kasvuun ja ekosysteemipalveluihin, kuten App Store -myyntiin, tilauspalveluihin ja mainontaan, jotka yhdessä tuottavat yli 100 miljardia dollaria vuodessa.

Applen kritiikki on kohdistunut erityisesti tekoälyyn, jonka suhteen yhtiö on nähty olevan jälkijunassa verrattuna kilpailijoihin, jotka investoivat valtavia summia uusiin AI-ratkaisuihin. Silti Cook on onnistunut pitämään osakkeen arvon vakaana ja kasvattamaan liikevaihtoa.

Syksyllä julkaistu iPhone 17 piristi myyntiä ja nosti odotuksia joulukvartaalia varten, vaikka laite ei olekaan mullistava.

Cookin strategiaa voidaan pitää siis yhdistelmänä huolellista riskien hallintaa, tuotannon joustavuutta, poliittista lobbausta ja riittävästi uusien tuotteiden mahdollistamista.