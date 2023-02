Antti Rinne vaalikoneessa: Kipeiden leikkausten sijaan tarvitaan ennalta ehkäisyä

Eduskunnan varapuhemies, entinen SDP:n puheenjohtaja ja ex-pääministeri Antti Rinne on vastannut Sanomien vaalikoneeseen. Hän on rastinut kannakseen ”jokseenkin eri mieltä” väittämään ”valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia”.

– Enemmän kuin kipeitä leikkauksia tarvitaan sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä, Antti Rinne perustelee Ilta-Sanomien vaalikoneessa.

– Viimeisen 4 vuoden aikana otettu raha on yli 3/4 mennyt kriisien hoitoon ja tästä velasta ovat olleet lähes kaikki eduskunnassa yhtä mieltä, myös oppositiopuolueet. Nykyisistä korkomenoista 1/3 on tästä velan osasta, hän toteaa.

Antti Rinne on ”jokseenkin eri mieltä” myös ehdokkaille esitetystä väitteestä ”kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen”.

– Enemmän kuin kipeitä leikkauksia tai merkittäviä veronkorotuksia tarvitaan sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä. Ennaltaehkäisyn taloudellinen potentiaali on miljardeja euroja. Sillä voi tasapainottaa julkista taloutta ja parantaa ihmisten elämän laatua, Rinne sanoo perusteluissaan.

– Valtion budjettitalouden menojen ja tulojen epäsuhta on VM eri arvioissa 2026 tasossa noin 10 miljardin luokkaa. Tuo tasapaino pitää tavalla tai toisella muutaman vaalikauden aikana löytää, jotta velkaantuminen pysähtyy ja kääntyy laskuun.