Antti Kurvinen Sanna Marinista IS:lle: Vetää ihan eri linjaa kuin SDP:n johto

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) paluu politiikkaan saattaisi muuttaa SDP:n poliittista linjaa.

Iltasanomien haastattelussa hän huomauttaa, että Marin on ilmoittanut tämän vuoden lokakuussa sovitun velkajarrun olevan huono ratkaisu. SDP:n nykyjohto sen sijaan on sitoutunut valtion velkaantumiselle parlamentaarisesti sovittuihin rajoihin.

– Jos Marin lähtee eduskuntavaaleissa 2027 ehdolle, niin tuleeko kansainvälinen supertähti tänne taloon ajamaan eri linjaa kuin SDP:n johto, Kurvinen pohtii.

Marinin paluusta politiikkaan on puhuttu julkisuudessa viime aikoina. Hän ei ole suoraan kieltänyt muttei myöskään vahvistanut lähtemistään ehdolle esimerkiksi vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Kurvinen arvioi, että mikäli SDP voittaa seuraavat eduskuntavaalit, muodostuisi Suomen sinipunahallitus.

– Se on SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin ykköstavoite, Kurvinen kommentoi.

Hänen mukaansa keskusta ei sulje hallitusyhteistyöstä yhtäkään puoluetta. Kurvinen kuitenkin on sanonut, ettei keskusta lähde jatkossa mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen, jos se koostuu muista ”punavihreistä puolueista”.

Keskusta oli yhdessä vasemmistoliiton, vihreiden, SDP:n ja RKP:n kanssa Marinin johtamassa hallituksessa vuosina 2019-2023. Kurvinen toimi hallituksen tiede- ja kulttuuriministerinä sekä myöhemmin maa- ja metsätalousministerinä.