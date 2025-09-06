Antti Kaikkonen IL:lle: Tämän takia keskusta ei lähtenyt Sanna Marinin hallituksesta

Hallituksen kaataminen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen ei olisi ollut keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosesta isänmaan etu. Kaikkonen kommentoi asiaa Iltalehdelle.

Keskusta oli hallituskauden loppupuoliskolla lähellä lähteä Sanna Marinin hallituksesta, mutta hallitus istui lopulta kauden loppuun asti. Kaikkosesta hallituksen enemmistö suhtautui tuolloin penseästi keskustan talouspoliittisiin ehdotuksiin.

– Keskusta halusi kiinnittää vakavampaa huomiota velkaantumiseen, mutta jäimme siinä porukassa aika lailla yksin, Kaikkonen kommentoi Iltalehdelle.

Oppositioon siirtyminen ei kuitenkaan ollut Kaikkosen mielestä vaihtoehto.

– Hallituksen kaataminen ei olisi ollut isänmaan etu siinä tilanteessa, hän tiivistää.

Petteri Orpon hallituksen kaatumiseen Kaikkonen ei usko. Hän pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona, että hallitus jatkaa seuraaviin vaaleihin asti. Hallituspuolueiden välillä on keskustan puheenjohtajan mielestä kuitenkin ”ryppyjä rakkaudessa”.

Kaikkonen arvosteleekin hallitusta erityisesti kasvavasta työttömyydestä.

– Meillä on tullut 60 000 työtöntä lisää Orpon hallituksen aikana parissa vuodessa. Kyllä tässä pitäisi kansallisten kellojen soida, Kaikkonen sanoo.

Toisaalta hallitus saa Kaikkoselta hieman kehuja nuorten työllistämisseteliä, jolla tuetaan yrityksiä palkkaamaan 18–29-vuotiaita.

– Se on hyvä, mutta kyllä tässä pitäisi nyt nähdä työttömyyden koko kuva ja paheneva pitkäaikaistyöttömyys, Kaikkonen päättää.