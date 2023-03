Antti Häkkänen: Verojen kiristäminen heikentää ihmisten ostovoimaa ja työhaluja

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen karsisi valtion vähemmän tärkeistä menoista maltillisesti. Häkkäsen kanta löytyy Mediatalo Keskisuomalaisen ja PunaMusta Median vaalikoneesta.

– Verojen kiristäminen heikentää suomalaisten ostovoimaa, työhaluja ja yrittäjyyttä. Suomen talous näivettyy entisestään. Siksi vähemmän tärkeistä menoista voidaan karsia maltillisesti. Tärkeimmät palvelut ja huolenpito varmistetaan kaikissa tilanteissa, Antti Häkkänen toteaa.

Vaalikoneen väittämästä ”Yleisradion rahoitusta on leikattava nykyisestä tasosta” Häkkänen on ”jokseenkin samaa mieltä”.

– Suomi on holtittomassa velkakierteessä ja vähemmän tärkeistä menoista on säästettävä. Ylellä on myös menoeriä jotka eivät ole täysin välttämättömiä ylen julkisen palvelun ja tiedonvälityksen kannalta. Maltilla ja kohtuudella.

Mäntyharjulainen Häkkänen pyrkii jatkokaudelle Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän katsoo, että ”EU:n ei tulisi puuttua pienempiin asioihin”.

– Esimerkiksi metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon, hän huomauttaa.

Kokoomuksen toinen varapuheenjohtaja Elina Valtonen valittelee samassa vaalikoneessa Suomen verokiilaa ja yhtä maailman ankarimmista veroasteista.

– Ylemmän toimihenkilön pitää ansaita 42 euroa, jotta hän voi maksaa maalarille 10 euroa käteen. Loput menevät veroihin ja lakisääteisiin maksuihin (verokiila). Se luo tehottomuutta ja heikentää kansantalouttamme, Elina Valtonen sanoo.

– Kannustava verotus on elinehto kasvulle ja talouskasvu taas auttaa meitä lisäämään ihmisten elintasoa ja hyvinvointia sekä pelastamaan julkisen talouden. Kilpailukyky on tärkeää, muuten edessämme on miljardien leikkauslistat.