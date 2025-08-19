Antti Häkkänen: Venäjän suhteen on oltava erittäin realistinen

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan on erittäin myönteistä, että Euroopan ja Yhdysvaltain välillä on yhtenäinen tilannekuva ja toimintamallit Ukrainan suhteen.

Venäjän suhteen Häkkänen ei kuitenkaan ole vielä toiveikas.

– Edelleen on oltava kuitenkin erittäin realistinen sen suhteen, että Venäjällä ei vielä ole sellaisia merkkejä ilmassa, jotka näyttäisivät, että heillä olisi aitoa halua tulla rauhankeskusteluihin mukaan, Häkkänen sanoo.

– Tässä on oltava realisti myös siinä, mitä ne toimenpiteet sitten jatkossa ovat.

Häkkänen kommentoi Yhdysvaltain huipputapaamisia kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Kajaanissa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti omassa puheenvuorossaan, että vaikka Ukrainalle oikeudenmukaiseen rauhaan tähtääviä neuvotteluja edistetäänkin, on tärkeää lisätä tukea Ukrainalle ja Venäjään kohdistuvaa painetta.

Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan entistä vahvempi tukeminen ja Venäjään kohdistuvat pakotteet lisäävät Moskovaan kohdistuvaa painetta, jos se ei lähde mukaan nyt käynnissä olevaan neuvotteluprosessiin.

– Riskinä on se, että Venäjä pyrkii vain pelaamaan aikaa ja viivyttämään rauhankeskusteluja ilman halua lähteä aidosti niihin mukaan.