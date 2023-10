Antti Häkkänen USU:lle: Vedenalaista valvontaa tehostetaan

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo Uutissuomalaiselle, että vedenalaista valvontaa tehostetaan Suomenlahdella ja laajemminkin Itämerellä, jotta kaasuputkiin ja tietoliikennekaapeleihin kohdistuvat tihutyöt saataisiin estettyä ennalta.

Loppusyksyn aikana alkavaa tehostettua valvontaa hän kuvailee ”nopeaksi ja tehokkaaksi prosessiksi”.

– Lopputuloksena on yhteinen tilannekuva siitä, miten me ja liittolaismaamme voimme tehostaa vedenalaista valvontaa merialueilla. Yksi keino yhteisen suojautumisen toteuttamiseksi on hankkia lisää korkean teknologian valvontaratkaisuja kuten sensoreita, Häkkänen sanoo Uutissuomalaiselle.

Häkkänen kertoo, että Suomessa toimivilla yrityksillä on osaamista vedenalaisesta suojautumisesta ja sensoriteknologiasta.

Merenalaisen valvonnan lisääminen on Häkkäsen mukaan ”erittäin kallista”

– Kymmenien miljardien eurojen rahastoa ei ole valmiina tällaisille investoinneille koko Itämeren alueella. Suomen osalta en spekuloi kustannuksilla ennen kuin tiedämme enemmän, millaista lisävalvontaa ja missä laajuudessa esimerkiksi Suomenlahdelle voidaan ajatella.