Antti Häkkänen: Suomalaiset kaipaavat luotettavaa johtajuutta

– Sata vuotta on rakennettu hienoa maata, jossa jokaisella on hyvät mahdollisuudet ponnistaa elämässään eteenpäin. On turvallisuutta ja vaurasta elintasoa, ja mahdollisuudet omalla työllään menestyä. Mutta nyt me näemme, että monella mittarilla Suomi on menossa huonompaan suuntaan, kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen kuvaili keskiviikkona kokoomuksen toritilaisuudessa puhuessaan.

– Velka kasvaa. Samaan aikaan vaikka ennätysmäärä käytetään hyvinvointiyhteiskuntaan resursseja, niin silti mielenterveysongelmat kasvavat, vanhusten hoito menee heikompaan suuntaan, oppimistulokset laskevat. Ja vielä veli venäläinen tuossa naapurissa käyttäytyy aggressiivisesti. Ja maailma ympärillämme muuttuu vaikeammaksi.

– Juuri tällaisessa tilanteessa ihmiset kaipaavat luotettavaa johtajuutta, ja sitä että joku ottaa suomalaisten asian hoitaakseen. Rauhallisesti ja maltillisesti, kuten Petteri Orpo eilen hyvin tv-tentissä teki, Häkkänen kehui.

Hänen mukaansa ”Suomelta puuttuu tällä hetkellä tulevaisuuden näkymä”.

– Näkymä, mikä meillä oli esimerkiksi kylmän sodan päättymisen jälkeen, EU-jäsenyyden myötä, Naton, Nokian nousun… Meillä oli iso näkymä siitä, että tämä maa nostaa elintasoa, vaurastuu, avautuu maailmalle. Nyt se näkymä on enemmänkin sellainen että luullaan että hyvinvointi ja kaikki hyvä on tullut itsestään, Häkkänen valitteli.

Antti Häkkänen sanoi monen erehtyneen ajattelemaan, että ”minulla on vain oikeuksia, hirveä määrä, mutta ei velvollisuuksia”.

– Siinä me hairahdutaan siihen ongelmaan, että luullaan, että elintaso ja hyvinvointi tulevat itsestään. Samaan aikaan virolaiset nyt – heillä on menestyksen nälkä. He haluavat tehdä töitä, heillä on motivaatio kouluttautua, yrittää, ahkeroida, näyttää maailmalle, nostaa elintasoaan. Suomeen pitää saada tämä sama kipinä.