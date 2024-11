Antenni-tv-verkossa tehdään tiistaina merkittäviä muutoksia

Digita tekee huomenna tiistaina 19.11. antenni-tv-verkossaan merkittäviä muutoksia kello 10–15 välillä. Muutoksista aiheutuu katkoksia antenni-tv-kanaville kaikkialla Suomessa.

Kanavilla MTV Sub, Liv, Jim, Alfa, One Way TV ja Iskuri.net katkokset ovat kestoltaan 10–30 minuuttia, muiden kanavien katkokset ovat lyhyempiä. Muutostöiden jälkeen kanavat on haettava tarvittaessa uudelleen antenni-tv-talouksissa.

Digitan Broadcast-liiketoiminnasta vastaavan johtajan Tom Jungellin mukaan antenni-tv-verkon kanavanumerointimuutoksessa on kyse siitä, että television kanavapaikat vaihtuvat.

– Vapaasti vastaanotettavien tv-kanavien teräväpiirtoversiot eli niin kutsutut HD-kanavat löytyvät jatkossa kanavaluettelosta ensimmäisenä kanavapaikoilta 1–20. Perusmuotoiset kanavat puolestaan siirtyvät kanavapaikoille 21–39. Kaikki tv-kanavat säilyvät edelleen valikoimassa, hän kertoo tiedotteessa.

– Muutostöiden valmistuttua antenni-tv-kotitalouksissa on kanavat haettava tarvittaessa uudelleen. Suurin osa tv-vastaanottimista tekee kanavahaun automaattisesti. Tiedotamme omissa kanavissamme ja lähetämme tiedotteen medialle, kun muutostyöt ovat päättyneet ja kanavahaun voi tehdä, jatkaa Jungell.

Vinkit kanavien numerointimuutoksessa

1. Kaikki antenni-tv-kanavat ovat tallessa vain niiden järjestys on muuttunut

2. Tee tarvittaessa kanavahaku (koskee vain antenni-tv-verkon kotitalouksia)

3. Mikäli kanavahaku ei onnistu tai auta, palauta laitteesi tehdasasetukset

4. Ole yhteydessä Digitan kuluttajapalvelu infoon, mikäli kanavahaussa on ongelmia. Digita Info on avoinna arkisin klo 8–20 Laajennetut aukioloajat viikonloppuina 23.–24.11. ja 30.11.–1.12. klo 10–15. Puhelin 020 411 7676, sähköposti [email protected]. Digita Infoon soittaminen maksaa normaalin puheluhinnan verran. Hinnat voivat vaihdella hieman liittymätyypistä riippuen (mpm/pvm). Palveluun jonotus on maksullinen.