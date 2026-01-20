Antaisiko Golden Dome syyn miehittää Grönlanti? ”Irrallaan todellisuudesta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti 14. tammikuuta 2026 sosiaalisessa mediassaan Grönlannin hallinnan olevan ”elintärkeä Golden Domelle, jota olemme rakentamassa”. Hän viittaa hallintonsa aloitteeseen rakentaa tämän hetken arvion mukaan 151 miljardia maksava koko Yhdysvallat kattava ohjuspuolustuskilpi.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin julkaisu ei ota huomioon Yhdysvaltojen asevoimien nykyistä läsnäoloa Grönlannissa Avaruusvoimien Pituffikin tukikohdassa.

– Hänen kommenttinsa on irrallaan todellisuudesta. On kuin hän ei käsittäisi, että meillä on vuosikymmeniä ollut Grönlannissa suuri tukikohta, joka on elintärkeä kotimaan ohjuspuolustukselle ja avaruuden valvonnalle, sanoi American Enterprise Instituten puolustus- ja avaruuspolitiikan asiantuntija Todd Harrison.

Yhdysvaltain asevoimat on ollut Grönlannissa vuodesta 1951 sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Tanskan hallitukset allekirjoittivat sopimuksen, joka mahdollisti Thulen puolustusalueen rakentamiseen. Nykyinen tukikohta, joka nimettiin uudelleen vuonna 2023, keskittyy ohjusvaroitukseen, avaruuden valvontaan ja satelliittien johtamistehtäviin. Sopimuksen pohjalta Yhdysvaltain hallituksella on oikeus ”parantaa ja sovittaa aluetta sotilaskäyttöön”, ”rakentaa, pystyttää, ylläpitää ja käyttää tiloja ja kalustoa” sekä ”tarjota alueelle suojaa ja sisäistä turvallisuutta”.

– Maiden hallitusten pitäisi neuvotella alueen laajentamisesta voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Todellisuudessa sopimus on siihen nähden hyvin, hyvin laaja, missä määrin se sallii Yhdysvaltojen huolehtia omista turvallisuustarpeistaan, sanoi kööpenhaminalaisen Danish Institute for International Studiesin vanhempi tutkija Mikkel Runge Olesen.

Historiallisesti Yhdysvalloilla ei ole ollut ongelmia kansallisen turvallisuutensa etujen vaalimisessa. Mitä tahansa lisäystä Golden Dome -aloite vaatiikin Yhdysvaltojen ja Tanskan väliseen sopimukseen, se Olesenin mukaan todennäköisesti hyväksyttäisiin.

Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2004 yhteistyösopimukset, joilla sallittiin ohjuspuolustustutkien päivitykset. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla ei ole Grönlannissa mitään ohjustorjuntaohjuksia.

Samana päivänä Trumpin ”Grönlannin hallinta on elintärkeä Golden Domelle” -julkaisun kanssa Yhdysvaltain Connecticutissa sijaitsevan Quinnipiacin yliopiston teettämän kyselytutkimuksen tulokset. Niiden mukaan 86 prosenttia amerikkalaisista vastustaa Grönlannin sotilaallista miehittämistä ja 55 prosenttia vastustaa Grönlannin ostamista Yhdysvalloille. Viime vuonna tehdyssä kyselytutkimuksessa 85 prosenttia grönlantilaisista vastusti Tanskan itsehallintoalueen liittämistä Yhdysvaltoihin.