Annika Saarikko: Valtio on velkaantunut liian kovalla vauhdilla

Keskustan puheenjohtaja ja nykyisen hallituksen valtiovarainministeri Annika Saarikko on ottanut Sanomain vaalikoneessa kantaa väittämään ”valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin”.

Saarikko toteaa vastauksessaan olevansa täysin samaa mieltä.

– Valtio on velkaantunut viimeisten vuosien aikana liian kovalla vauhdilla, Annika Saarikko toteaa vaalikoneessa.

Saarikko ei käsittele sitä, että tämä on tapahtunut hänen vahtivuorollaan. Hän on ollut valtiovarainministerinä toukokuusta 2021 alkaen.

Hänen vastauksensa mukaan ”koronanhoito, yritysten ja suomalaisten tukeminen, puolustuksemme vahvistaminen ja Ukrainan tukeminen ovat olleet välttämättömiä toimia, joita ei olisi voinut etukäteen ennakoida”.

Nykyinen hallitus on ottanut 40 miljardia euroa velkaa, josta noin 11 miljardia euroa on mennyt muuhun kuin kriiseihin. Myös valtion nykyinen vuosittainen alijäämä on noin 11 miljardia euroa.

– Jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa ja toimintakykyä vastata maamme kohtaamiin haasteisiin, tulee taloutemme olla hyvässä kunnossa. Tärkeintä on pitää huolta siitä, että Suomi on hyvä maa yrittää ja luoda kasvua.

– On kuitenkin selvää, että tulevien vaalikausien aikana valtion taloutta on myös sopeutettava ja tämä pitää sisällään myös menoleikkauksia. Niukkoina aikoina kannattaa äänestää henkilöä ja puoluetta, jonka uskoo pystyvän vaikeisiinkin päätöksiin pää kylmänä ja sydän lämpimänä, Annika Saarikko esittää.

Hänen mukaansa ”isoja veronalennuksia ei pidä tehdä velkarahalla”.

– Suomen julkisen talouden tasapainottaminen tulee olemaan hyvin haastava ponnistus ilman sitäkin. Keskusta on sitoutunut siihen, että yritysten, yrittäjien ja työnteon verotusta ei kiristetä.