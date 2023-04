Annika Saarikko: Kokoomus saa kasattua hallituksen ilman keskustaa

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan nyt alkava hallituksen kokoaminen on vaalivoittajien vastuu, oikeus ja velvollisuus.

– Vaaleja ei pidetä turhan takia, vaan siksi että kansa voisi vaikuttaa siihen ketkä valtaa käyttävät. Keskusta sanoi vaaleissa, että jos saamme vahvan kannatuksen, voimme lähteä neuvottelemaan hallitusvastuusta. Kansa päätti, että nyt on keskustan vuoro mennä oppositioon, hän toteaa Facebookissa.

Saarikko on ilmoittanut, että puolueen paikka on seuraavaksi oppositiossa. Keskustan sisältä on myös arvosteltu puoluejohdon kantaa ja pidetty sitä epäisänmaallisena maailman tilanteessa, jossa tarvittaisiin nyt vahvaa enemmistöhallitusta

– Kokoomus saa kasattua voittajien enemmistöhallituksen, oikeistohallituksen tai sinipunan, ilman keskustaakin. Irvailu tai maanittelu ei tätä muuksi muuta. Keskustasta puhumisen sijaan kehotan kaikkia vaalivoittajia keskittymään vastuun kantamiseen ja lupauksiensa lunastamiseen, Saarikko sanoo.

Hän muistuttaa, että vuosina 2011-2015 keskusta oli toiseksi suurin oppositiopuolue.

– Tälläkin kertaa hoidamme tämän vastuun kunnialla. Tulemme toimimaan oppositiossa itsenäisesti keskustalaisen arvojen ja tavoitteiden puolesta. Menemme oppositioon yksin, koalitioita on vain hallituksessa.

Saarikon mukaan keskusta on aina vastustanut Suomen kahtiajakoa blokkeihin.

– Olemme keskipuolue. Ja vaikka nyt blokeista oikealla puhutaankin, on esimerkiksi kokoomukselle vasemmistoyhteistyö normaalia toimintaa.

Saarikko sanoo keskustan lähtevän puolueena hakemaan suomalaisten luottamusta ja rakentamaan vaihtoehtoaan kovalla työllä.

– Tässä urakassa tarvitaan pysähtymistä sen äärelle, miten suomalaiset näkevät arkensa ja tulevaisuutensa ja mitä Suomen Keskusta tarjoaa suomalaisille tulevaisuudessa.

Keskustan kannatus eduskuntavaaleissa oli 11,3 prosenttia. Puolue saa 23 paikkaa eduskuntaan, kun menneellä vaalikaudella paikkoja oli 31.

Hallitusta lähdetään tunnustelemaan vaalit voittaneen kokoomuksen johdolla. Perusvaihtoehtoina on pidetty joko SDP-yhteistyöhön pohjautuvaa sinipunaa tai perussuomalaisten suuntaan rakentuvaa perusporvarihallitusta. Enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvitaan kuitenkin muitakin puolueita.