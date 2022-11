Annika Saarikko kesäkuussa: Velalla on väliä

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on suhtautunut julkisissa puheenvuoroissaan velkaantumiseen varsin kriittisesti viimeisen vuoden aikana. Hallitus suunnittelee kuitenkin mediatietojen mukaan jälleen suuria menonlisäyksiä. Oppositiosta syytetään, että riitainen hallitus yrittää rakentaa luottamusta velkarahalla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan uumoillaan käsittelevän tänään ensi vuodelle kaavailtua täydentävää lisätalousarvioesitystä. Helsingin Sanomat kertoi eilen, että kokouksessa saataneen sopu 600-700 miljoonan euron menonlisäyksistä. Aiemmin kerrottiin keskustan esittävän 300 miljoonan euron tukea maataloudelle ja SDP:n 700 miljoonaa euroa ”hoitovelan purkamiseen”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen moitti hallituksen linjaa viikonloppuna. Hän suuntasi sanansa erityisesti valtiovarainministerille.

– Olen pettynyt, jos Annika Saarikko ajaa viime töikseen velkarallin loppuhuipennusta. Maatalouden ja sote-alueiden kriisit olivat pääosin nähtävissä syyskuussa. Miksei hallitus silloin tehnyt valintoja näiden hyväksi, jos ne nyt välttämättömiä?, Mykkänen totesi.

Tiedot kaavailluista lisämenoista ovat saaneet monet muistelemaan Saarikon aiempia linjauksia velasta.

– Kesällä velalla oli väliä, syksyllä taas ei enää. Saarikko ansaitsee ykköspaikan omassa kategoriassaan valtiovarainministereitä, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo Twitterissä.

Hän viittaa Saarikon tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunnoista kesäkuun lopulla antamiin kommentteihin. Ministeri ilmaisi silloin kovan huolensa velkaantumisesta.

– Jaan presidentti Niinistön vakavan huolen velasta. Hyvä taloudenpito on osa turvallisuutta. Tälläkään kertaa kaikki ei ollut taloudessa toisin. Velalla on väliä, Saarikko kommentoi Twitterissä tuolloin.

– Euroopassa oli jo huolestuttavalla tavalla valtavirtaistumassa ajattelu, jossa hyvinvointi voidaan muka rakentaa velkaeurojen varaan. Ei voida. Hyvinvointi rakentuu ainoastaan työn, yrittämisen ja osaamisen varaan, hän jatkoi.

Saarikko kertoi, että ”talous on jouduttu tällä vaalikaudella valjastamaan terveyden ja turvallisuuden hoitoon” ja totesi, että velkaantuminen on kyettävä katkaisemaan hallitusti aikojen palatessa kohti normaalia.

Saarikon kommentteihin on tarttunut myös esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru. Hän arvioi riitaisan hallituksen tilannetta synkästi.

– Luottamusta on tai ei ole. Välimuotoa on vaikea liukusäätimellä hakea. Hallituksen luottamuspääoma on syöty. Edes lainarahalla ei saa luottamusta, Kiuru sanoo.

Edustajakollega Sinuhe Wallinheimo (kok.) muistuttaa puolestaan Annika Saarikon vuoden takaisesta puheesta keskustan puoluevaltuustossa. Siinä Saarikko totesi, että keskusta ”ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa”.

– Jotenkin tämä vuodentakainen Ylen uutinen näyttäytyy keskustan kannalta erittäin huonolta. Varsinkin, kun taas lapataan satoja miljoonia velkarahaa menemään ja riidellään enemmän kuin koskaan, Wallinheimo toteaa.

Samaan lausuntoon kiinnittää huomiota myös kokoomusedustaja Atte Kaleva.

– No oikeassahan hän oli, tämä hallitus ei mitään keimaillut. Tämä hallitus meni suoraan päätyyn saakka.

