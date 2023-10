Annika Saarikko IS:lle sote-kohusta: Tässä ei ole mitään hauskaa

Keskustan johdolla on jätetty hallitukselle välikysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta ja tilasta. Moni taho on ihmetellyt asiaa, koska keskusta oli viime hallituskaudella pääarkkitehteinä luomassa nyt voimaan tullutta sotea vaikeuksineen.

Ilta-Sanomat kysyi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikolta, eikä välikysymys sotesta ole keskustalle kuin itseltään kysyisi.

– Onpa Riikka Purra (ps.) ehtinyt tätä välikysymystä koomiseksikin väittää. Minusta tässä ei ole mitään hauskaa. Aihepiiri on vakava. 15 vuotta vängätty uudistus valmistui vihdoin, mutta emme sen valmistumishetkelläkään kuvitelleet, että se on kertaheitolla täydellinen. Totesimme heti, että uudistusta pitää nopeasti muokata, Annika Saarikko vastaa IS:lle.

Hänen mukaansa on huomioitava, että olosuhteet muuttuivat vaikeammiksi soten hyväksymisen jälkeen johtuen koronasta ja inflaatiosta.

– Se oikeuttaa välikysymykseen. Puhumattakaan hallituksen ajamista massiivisista säästöistä.

– Hyvinvointialueiden talouden vaikeus on hirmuinen. Takamatkaa on Petteri Orpon hallituksen tavoitteisiin nähden noin 2,5 miljardia. Sitä voi suhteuttaa esimerkiksi siihen, että pelkästään tämä rahoituksen aukko on yhtä paljon kuin Suomi vuosittain käyttää rahaa poliisiin ja teiden kunnostukseen yhteensä.