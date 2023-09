Anna-Maja Henriksson Ylellä: Tiedonanto antoi hallitukselle tien eteenpäin

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson kommentoi lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa hallituksen rasismitiedonantoa ja hallituksen tilannetta.

Hallituspuolueet hyväksyivät sen valmisteleman rasisminvastaisen tiedonannon tällä viikolla. Tiedonannon tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Eduskunta käsittelee tiedonantoa ensi viikolla.

Henrikssonin mukaan kesällä päätös alkaa valmistella tiedonantoa rasismikohujen jälkeen oli ”tärkeä yhteinen päätös”. Rasismikohu kosketti Henrikssonin mukaan RKP:ta syvästi.

– On äärimmäisen tärkeätä RKP:lle ja minulle se, että tästä tiedonannosta tulee sellainen, että se on uskottava, että siinä on riittävästi konkretiaa, että toimenpiteet joita ehdotetaan, niitä myös rahoitetaan. Ja se on myös työkalun meille, joka on tavallaan antanut sen tien hallitukselle eteenpäin, että mekin voimme pysyä hallituksessa, Henriksson kuvasi kesän prosessia.

Henrikssonin mukaan nyt kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet ohjelmaan.

Henrikssonilta kysyttiin lähetyksessä, että miten RKP toimisi, mikäli uusia kohuja syksyn aikana syntyy. Henriksson katsoo, että jokainen hallituspuolue, ministeri ja hallituspuolueiden kansanedustaja ovat sitoutuneet tiedonantoasiakirjaan.

– Me olemme tehneet valtavasti töitä päästäksemme näin pitkälle, että hallitus pääsisi toteuttamaan sitä hallitusohjelmaa, josta kesäkuussa saatiin sovittua. Itse lähden nyt siitä, että kaikki neljä hallituspuoluetta myös haluavat tehdä sen, halutaan uudistaa Suomea, Henriksson sanoi.

Henriksson ei suoraan ottanut kantaa eroasiko RKP hallituksesta, mutta katsoi, että hallitus on nyt ”koonnut voimansa” ja myös RKP:n sisäiset kiistat ovat hellittäneet.

– Me olemme saaneet rivejämme kasaan. Olen iloinen myös siitä, että myös RKP:n eduskuntaryhmä yksimielisesti hyväksyi tämän tiedonannon ja se oli meille tärkeätä ja minulle myös tärkeätä, että myös kansanedustaja Eva Biaudet (rkp) että oli sitä mieltä, että tämä selonteko oli niin hyvä että hänkin halusi sen hyväksyä, Henriksson sanoi.

Kesän tilannetta Henriksson kuvaa vakavaksi ja katsoi, että myös ajatus hallituksesta erosta oli silloin RKP:n eduskuntaryhmässä esillä. Henriksson kuitenkin halusi ”löytää tien eteenpäin” ja antaa prosessille mahdollisuuden.