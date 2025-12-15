Anna Kontula ällistytti Riikka Purran: Raha ei ole ongelma, sitä voi painaa

Eduskunnan täysistunnossa käytiin maanantaina budjettikeskustelua. Puheenvuoroihin vastannut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ihmetteli SDP:n Joona Räsäsen puhetta.

– Huvitti edustaja Räsäsen puheenvuoron alussa, kun hän päivitteli jopa julkisten menojen määrää eli siis juuri niitä, joita me kovasti vähennämme ja joita juuri he kovasti vastustavat, että me vähennämme, Riikka Purra huomautti.

– Mitä tulee punavihreään ajatteluun muuten, heidän talousviisaansa vakuuttivat päättäjänsä vielä jokunen vuosi sitten siitä, että korot ovat käytännössä nollassa aina, korot ovat kiinteitä ja velalla ei ole sitä paitsi muutenkaan niin väliä, Purra jatkoi.

Rahaministeri siirtyi eteenpäin mainiten kansanedustaja Anna Kontulan kirjoituksen:

– Itse asiassa eilisessä Hesarissa vasemmisto(liito)n kansanedustaja totesi myös, että raha ei ole ongelma, sillä sitä voi painaa lisää, Purra ällisteli.

Anna Kontula kirjoitti Helsingin Sanomissa, että ”Ongelmana ei ole raha. Sitähän saa, kun verottaa, lainaa tai painaa. Sitä voi siirtää muualta budjetista, vaikkapa asehankinnoista. Tai voi ideoida yksityisiä ja julkisia vakuutusjärjestelmiä ja nostaa maksuja. Raha kyllä hoituu normaalilla poliittisella päätöksenteolla”.

– Mutta, arvoisa puhemies, tämä ei ole meidän todellisuutemme. Tämä hallitus korjaa nyt näitä vahinkoja. Saamme kyllä rakkaan maamme kuntoon, kunhan jatkamme johdonmukaisesti tätä työtä emmekä luota petollisiin seireeneihin, Purra jatkoi.

– Mutta rasismiin luotatte, vasemmistoliiton Veronika Honkasalo huusi väliin.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopran mukaan ”tämä on ero hallituksen ja opposition välillä: me toimimme, he puhuvat”.

SDP:n Joona Räsänen esitti hallitukselle epäluottamusta.

– Yhdestä asiasta täytyy kuitenkin todeta, että hallituksen linja on ollut selkeä: Meni Suomella sitten miten huonosti tahansa, niin syy on aina jonkun muun, yleensä edellisen hallituksen. Ongelmien ratkaisujenkaan osalta ei tarvitse kiirehtiä — sotkun saa siivota sitten se seuraava hallitus., Joona Räsänen sanoi.

Kokoomuksen Karoliina Partanen totesi Joona Räsäsen istuvan velkatyöryhmässäkin.

– Tiedätte varsin hyvin sen, että asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Suomen suurin ongelma on julkisen sektorin paisuminen pullataikinan kaltaisesti tässä maassa viimeisten vuosien aikana. Sille ei ole tehty yhtään mitään, ja nyt kun me yritämme sitä laittaa hieman parempaan kuntoon, niin mitään muuta ei tule kuin arvostelua, Karoliina Partanen sanoi.

– Ei yhden yhtä ratkaisua kerrota, miten saisimme meidän julkista sektoria pienemmäksi. Sen lisäksi, kun puhutte tästä, että ovatko meidän ratkaisut oikeat, niin kertokaa joku ratkaisu, millä te vastaisitte Venäjän uhkaan. OECD ja komissio ovat sitä mieltä, että Suomen taloutta vaivaa Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Siihen en ole kuullut teiltä yhden yhtä ratkaisua.